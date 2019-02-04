Эмери ни разу не выиграл у Гвардиолы за 12 матчей

Бывает такое. Просто неудобный для него соперник.
«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии.
Главный тренер «канониров» Унаи Эмери ни разу не выигрывал у команды, которой руководил Хосеп Гвардиола.
Специалисты провели 12 игр. Восемь из них закончились победой Гвардиолы, еще четыре матча завершились ничьей.
- Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года, сменив Арсена Венгера.
- Ранее испанец тренировал «Валенсию», «Спартак», «Севилью» и «ПСЖ».
- «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.