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    Эмери ни разу не выиграл у Гвардиолы за 12 матчей

    «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии.

    Главный тренер «канониров» Унаи Эмери ни разу не выигрывал у команды, которой руководил Хосеп Гвардиола.

    Специалисты провели 12 игр. Восемь из них закончились победой Гвардиолы, еще четыре матча завершились ничьей.

    • Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года, сменив Арсена Венгера.
    • Ранее испанец тренировал «Валенсию», «Спартак», «Севилью» и «ПСЖ».
    • «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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    04.02.2019 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 14:20

      Бывает такое. Просто неудобный для него соперник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 09:24

      А Пеп тренировал Барсу, Баварию и Мансити сейчас. Поэтому шансов выиграть было мало, но всё ещё впереди...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 4 февраля 2019, 09:22

      И не победит. У него не та психология и менталитет. Он проиграл все еще до игры. А вместе с ним и мы проигрываем и все глубже и глубже в анус опускаемся. Арсенал стал еще хуже чем при позднем Венгере. Тогда мы хоть огрызались, а теперь мы обычные терпилы, которых имеют, а мы и понятия не имеем как тут быть и как спасаться
      Вот и впереди пару матчей не то ни се - может чего "поднимем". А потом 2 серии жесткого порно на любителей изнасилований с пристрастием

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