Эмери ни разу не выиграл у Гвардиолы за 12 матчей

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер «канониров» Унаи Эмери ни разу не выигрывал у команды, которой руководил Хосеп Гвардиола.

Специалисты провели 12 игр. Восемь из них закончились победой Гвардиолы, еще четыре матча завершились ничьей.