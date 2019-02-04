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    Халк: «Решение о переходе в «Зенит» далось мне трудно. Но я не прогадал»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», признался, что не жалеет о переходе в клуб из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые купили бразильца в 2012 году из «Порту».

    «Решение о переходе в «Зенит» в 2012 году далось мне трудно. В «Порту» ко мне все очень хорошо относились, я был на 100 процентов адаптирован к команде и к стране. Когда пришло предложение из «Зенита», я обсудил его со своей женой. В итоге было принято решение согласиться на это приключение.

    На тот момент я много знал о «Зените», за «Порту» я играл против этой команды. Я знал, что это отличная команда, которая регулярно выступала в Лиге чемпионов. В итоге я не прогадал. Я развивался, выигрывал титулы. У меня были хорошие отношения со всеми, «Зенит» навсегда в моем сердце», – сказал Халк.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • В составе петербуржцев форвард провел 97 матчей и забил 56 голов.
    • «Зенит» продал Халка в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро.

    Источник: Телеканал «360»

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    04.02.2019 08:10
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 февраля 2019, 18:48

      Халк молодец, оригинальный игрок, в Зените его долго будут помнить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 4 февраля 2019, 16:05

      Ага, также трудно, как и переход в китайский клуб... Сто % были предложения с зарплатой поменьше но клуб и турнир престижнее а выбрал зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 февраля 2019, 15:47

      Давай возвращайся. Пора у нас показывать ушу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 февраля 2019, 13:58

      Чё тут спорить -- очень качественный игрок !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 12:58

      Для Зенита Халк был стоящим приобретением. Главное он давал результат.

      4
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 4 февраля 2019, 12:23

      Блин! Человеки! Вы можете спорт и политику не смешивать!) Хватит чужие деньги считать и завидовать!) В Китае у него з/п больше))) Просто классный игрок в футбольной жизни страны был! Да и спасибо ему!)

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 4 февраля 2019, 10:39

      Граждане несогласные, поитересуйтесь бюджетом Москвы (на одного жителя) и ужаснетесь. В 28 раз больше чем в Питере. И пенсии бабушек в ваших москвичи мощеных бульварах и карманах Собянинцев.И если одна госкорпорация платит налоги в Питере, то для Вас и это кость в горле.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 4 февраля 2019, 09:40

      Конечно, не прогадал, ведь мешками из-под картошки вывозил бабло наших пенсионеров и прочих обездоленных.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > vladik12 4 февраля 2019, 09:47

      Пенсионеры и прочие обездоленные ( учителя или врачи) сами , без конвоя и не под автоматами идут голосуют за Путина и Единую Россию ..воров и мошенников ...значит им так нравится жить , всё устраивает ..и причём тут Халк не понятно ..все вопросы не к Халку а к Путину..

      7
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Путник 13 4 февраля 2019, 10:02

      Ты сертезно ?
      А кто бюджетников, армию и прочих гос служащих под страхом увольнения сгоняет голосовать за него автобусами ? Результаты выборов не один раз фальсифецировались в нашей стране. Хотя от части соглашусь, что народ сам виноват в том что терпит это все !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Dellleone 4 февраля 2019, 10:56

      Каждый народ достоин своего правителя.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > vladik12 4 февраля 2019, 11:42

      Полностью согласен !!!

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > vladik12 4 февраля 2019, 12:25

      Из под картошки?)))) Очевидец?) Бедняга халк картошку мешками употреблял?))

      1
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Dellleone 4 февраля 2019, 23:37

      Ахаха)) Насмешил =) 8 лет в школе преподаю, хоть бы раз кто про выборы сказал. Максимум - проявите гражданскую позицию и не забудьте проголосовать. Не более.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Symbol 5 февраля 2019, 13:12

      Рад, что тебе смешно))) ты исключение их правил.
      У меня есть родственники в регионах, которых принуждают.

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Dellleone 5 февраля 2019, 16:43

      Сочувствую. А ты мне секрет не подскажешь как их проверяют за кого они голос отдали?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Symbol 6 февраля 2019, 16:50

      Заспавляют показрвать фото бланка с отметкой, кого то ни как и тут уже за власть играет человеческая тупость или страх перед властью.

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 4 февраля 2019, 09:33

      Тебе дали бабла что хоть жопой ешь... вот ты и приехал. Че пи.деть то... причем деньги были стариков и деток .

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > МасСуд 4 февраля 2019, 09:51

      Халк уехал и деньги раздали детям и старикам.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 09:04

      Когда делают такие предложения в финансовом плане, то мало кто устоит. Поэтому едут и в Китай, Катар, Саудовскую Аравию, Японию.

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