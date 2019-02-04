Халк: «Решение о переходе в «Зенит» далось мне трудно. Но я не прогадал»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», признался, что не жалеет о переходе в клуб из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые купили бразильца в 2012 году из «Порту».

«Решение о переходе в «Зенит» в 2012 году далось мне трудно. В «Порту» ко мне все очень хорошо относились, я был на 100 процентов адаптирован к команде и к стране. Когда пришло предложение из «Зенита», я обсудил его со своей женой. В итоге было принято решение согласиться на это приключение.

На тот момент я много знал о «Зените», за «Порту» я играл против этой команды. Я знал, что это отличная команда, которая регулярно выступала в Лиге чемпионов. В итоге я не прогадал. Я развивался, выигрывал титулы. У меня были хорошие отношения со всеми, «Зенит» навсегда в моем сердце», – сказал Халк.