Агуэро оформил десятый хет-трик в АПЛ. Больше делал только Ширер

«Манчестер Сити» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл со счетом 3:1 «Арсенал».

Все три гола в составе хозяев записал на свой счет нападающий Серхио Агуэро.

Аргентинец оформил десятый хет-трик в АПЛ. По этому показателю он вышел на второе место, обойдя Робби Фаулера. Лидером по хет-трикам в чемпионате является Алан Ширер (11).

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.

В этом сезоне 30-летний форвард провел 21 матч в АПЛ, забив 14 голов и сделав шесть результативных передач.

Агуэро забил рукой, но никто не заметил