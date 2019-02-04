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    Агуэро оформил десятый хет-трик в АПЛ. Больше делал только Ширер

    «Манчестер Сити» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл со счетом 3:1 «Арсенал».

    Все три гола в составе хозяев записал на свой счет нападающий Серхио Агуэро.

    Аргентинец оформил десятый хет-трик в АПЛ. По этому показателю он вышел на второе место, обойдя Робби Фаулера. Лидером по хет-трикам в чемпионате является Алан Ширер (11).

    • Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
    • В этом сезоне 30-летний форвард провел 21 матч в АПЛ, забив 14 голов и сделав шесть результативных передач.

    Агуэро забил рукой, но никто не заметил

    Источник: Opta

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    04.02.2019 07:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 12:49

      Конечно этот мяч испортил всю его радость. Однако его вины в этом нет. Не мог же Агуэро отменить его.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 февраля 2019, 09:29

      Жаль, что этот хет-трик оказался "с душком". Третий всё-таки рукой.

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