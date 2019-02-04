Агуэро оформил десятый хет-трик в АПЛ. Больше делал только Ширер

Конечно этот мяч испортил всю его радость. Однако его вины в этом нет. Не мог же Агуэро отменить его.
«Манчестер Сити» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии обыграл со счетом 3:1 «Арсенал».
Все три гола в составе хозяев записал на свой счет нападающий Серхио Агуэро.
Аргентинец оформил десятый хет-трик в АПЛ. По этому показателю он вышел на второе место, обойдя Робби Фаулера. Лидером по хет-трикам в чемпионате является Алан Ширер (11).
- Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года.
- В этом сезоне 30-летний форвард провел 21 матч в АПЛ, забив 14 голов и сделав шесть результативных передач.
Агуэро забил рукой, но никто не заметил