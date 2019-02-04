Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о восстановлении после травмы.

«Все идет хорошо. Когда было тепло, я пошел на тренировку, я разрабатываю голеностоп. На следующей неделе посмотрим как все пойдет. Начнем работать с мячом, чтобы посмотреть, как отреагирует нога.

Пока все идет хорошо. Нам нужно подождать и убедиться, что мы все делаем правильно», – сказал Кейн.