Для любой команды отсутствие лидера сказывается на игре. Здоровья Гарри.
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о восстановлении после травмы.
«Все идет хорошо. Когда было тепло, я пошел на тренировку, я разрабатываю голеностоп. На следующей неделе посмотрим как все пойдет. Начнем работать с мячом, чтобы посмотреть, как отреагирует нога.
Пока все идет хорошо. Нам нужно подождать и убедиться, что мы все делаем правильно», – сказал Кейн.
- Форвард получил травму голеностопа в начале января.
- Он сможет вернуться к тренировкам в начале марта.
- Игрок пропустит как минимум первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.