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    Кейн – о восстановлении после травмы: «Все идет хорошо»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о восстановлении после травмы.

    «Все идет хорошо. Когда было тепло, я пошел на тренировку, я разрабатываю голеностоп. На следующей неделе посмотрим как все пойдет. Начнем работать с мячом, чтобы посмотреть, как отреагирует нога.

    Пока все идет хорошо. Нам нужно подождать и убедиться, что мы все делаем правильно», – сказал Кейн.

    • Форвард получил травму голеностопа в начале января.
    • Он сможет вернуться к тренировкам в начале марта.
    • Игрок пропустит как минимум первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

    Источник: Sky Sports

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    04.02.2019 01:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 10:13

      Для любой команды отсутствие лидера сказывается на игре. Здоровья Гарри.

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