Сульшер прилетел на матч «Лион» – «ПСЖ» сразу после игры в Лестере

Взялся за свою работу серьезно.
«ПСЖ» играет с «Лионом» в гостях в матче 23-го тура Лиги 1 (1:0, первый тайм).
На этот матч приехал Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», и его ассистент Майк Фелан.
Solskjaer est présent à Lyon pour superviser le PSG #MUPSG #LdC pic.twitter.com/TrY3I2Fv7e— ParisTeam (@Paristeamfr) 3 февраля 2019 г.
Около 19:00 по московскому времени завершился матч 25-го тура АПЛ между «МЮ» и «Лестером» (1:0). Пресс-конференция Сульшера закончилась через 10 минут после финального свистка, и через 20 минут он покинул стадион. В 23:00 в Лионе стартовал матч «Лион» – «ПСЖ»
- «ПСЖ» – соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Первая игра пройдет 12 февраля в Англии, ответная 6 марта во Франции.