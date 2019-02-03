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    Сульшер прилетел на матч «Лион» – «ПСЖ» сразу после игры в Лестере

    «ПСЖ» играет с «Лионом» в гостях в матче 23-го тура Лиги 1 (1:0, первый тайм).

    На этот матч приехал Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», и его ассистент Майк Фелан.

    Около 19:00 по московскому времени завершился матч 25-го тура АПЛ между «МЮ» и «Лестером» (1:0). Пресс-конференция Сульшера закончилась через 10 минут после финального свистка, и через 20 минут он покинул стадион. В 23:00 в Лионе стартовал матч «Лион» – «ПСЖ»

    • «ПСЖ» – соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • Первая игра пройдет 12 февраля в Англии, ответная 6 марта во Франции.

    Источник: Manchester Evening News

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    03.02.2019 23:19
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 09:50

      Взялся за свою работу серьезно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 февраля 2019, 07:50

      красавчик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 23:48

      вот это профессионализм ... не пожалел ни времени,ни сил на перелет...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 23:29

      Прилетел посмотреть соперника по ЛЧ. В отсутствии травмированных ПСЖ выставил сильнейший состав. Паредес в составе на игру, во втором тайме есть шанс дебютировать за новый клуб.

      4
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