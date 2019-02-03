Сульшер прилетел на матч «Лион» – «ПСЖ» сразу после игры в Лестере

«ПСЖ» играет с «Лионом» в гостях в матче 23-го тура Лиги 1 (1:0, первый тайм).

На этот матч приехал Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», и его ассистент Майк Фелан.

Около 19:00 по московскому времени завершился матч 25-го тура АПЛ между «МЮ» и «Лестером» (1:0). Пресс-конференция Сульшера закончилась через 10 минут после финального свистка, и через 20 минут он покинул стадион. В 23:00 в Лионе стартовал матч «Лион» – «ПСЖ»