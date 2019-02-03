Гвардиола: «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о завтрашнем матче 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

«Я понимаю, какое на нас оказывают давление. Мы должны выигрывать матчи. После нашей игры с «Ньюкаслом» «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух.

Конечно, они должны играть. У них высокий уровень, но «Вест Хэм» – хорошая команда.

Завтра мы должны начинать думать об «Эвертоне» и «Челси». Это тяжелая неделя для нас и пойдем от игры к игре», – сказал Гвардиола.