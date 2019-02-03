Гвардиола: «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух»

Ждем ответ Ливерпуля.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о завтрашнем матче 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».
«Я понимаю, какое на нас оказывают давление. Мы должны выигрывать матчи. После нашей игры с «Ньюкаслом» «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух.
Конечно, они должны играть. У них высокий уровень, но «Вест Хэм» – хорошая команда.
Завтра мы должны начинать думать об «Эвертоне» и «Челси». Это тяжелая неделя для нас и пойдем от игры к игре», – сказал Гвардиола.
- «Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 59 очками.
- «Ливерпуль» с 61 очком идет на первой строчке.
- Завтра, 4 февраля, команда Юргена Клоппа сыграет свой матч тура с «Вест Хэмом».