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    Гвардиола: «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о завтрашнем матче 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

    «Я понимаю, какое на нас оказывают давление. Мы должны выигрывать матчи. После нашей игры с «Ньюкаслом» «Ливерпуль» был в семи очках впереди нас, а теперь в двух.

    Конечно, они должны играть. У них высокий уровень, но «Вест Хэм» – хорошая команда.

    Завтра мы должны начинать думать об «Эвертоне» и «Челси». Это тяжелая неделя для нас и пойдем от игры к игре», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 59 очками.
    • «Ливерпуль» с 61 очком идет на первой строчке.
    • Завтра, 4 февраля, команда Юргена Клоппа сыграет свой матч тура с «Вест Хэмом».

    Источник: BBC

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    03.02.2019 22:20
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 09:45

      Ждем ответ Ливерпуля.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 февраля 2019, 04:13

      В 5-ти, дружище. Не думаю что Ливерпуль потеряет очки с Вест Хэмом..

      1
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Superviser77 4 февраля 2019, 17:43

      Ну тут сложно быть уверенным. В АПЛ редко 3 очка достаются легко.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Platon Faustov 7 февраля 2019, 04:40

      Ты прав... Потеряли очки)))

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 февраля 2019, 02:30

      Как отчет секретаря на очередном партсъезде - банальность, ничего конкретного.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 23:57

      мне ливерпуль все равно симпатичней.. потом ман юнайтед,потом арсенал...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      atreyag 3 февраля 2019, 23:00

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      -2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 3 февраля 2019, 22:36

      У вас игру больше, так вы ещё на одну игру больше сыграйте на победу, так вообще обгоните Ливерпуль, что за логика!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67329

      portero 3 февраля 2019, 22:31

      Завтра опять будет пять

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > portero 3 февраля 2019, 22:36

      Наверняка. Но интрига все равно пока еще держится, и это хорошо.

      3
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      Рейтинг: +393

      jengais 3 февраля 2019, 22:31

      с каждым матчем интрига все интереснее))

      1
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