АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», у Агуэро хет-трик

Надо Арсеналу наигрывать состав чтобы быть наравне с Ман сити, у которого состав минимум 3 сезона не менялся (только точечные изменения)... Может через 2-3 сезона да будет чемпионство...
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 25-го тура АПЛ со счетом 3:1. Три гола на счету форварда Серхио Агуэро.
«Сити» набрал 59 очков и вернулся на второе место в таблице, обойдя «Тоттенхэм» (57 очков). «Арсенал» с 47 очками опустился на шестое место.
Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур
Манчестер Сити – Арсенал – 3:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Агуэро, 1; 1:1 – Косиелни, 11; 2:1 – Агуэро, 44; 3:1 – Агуэро, 61.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Гюндоган, Де Брюйне (Марез, 88), Давид Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 81), Бернарду Силва.
«Арсенал»: Лено, Косиелни, Монреаль, Мустафи (Мавропанос, 79), Торрейра, Лихтштайнер, Гендузи, Колашинац (Суарес, 66), Лаказетт, Обамеянг, Ивоби (Рэмзи, 66).
Предупреждения: Гюндоган, 65 – Торрейра, 40.