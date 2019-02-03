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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал», у Агуэро хет-трик

    «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 25-го тура АПЛ со счетом 3:1. Три гола на счету форварда Серхио Агуэро.

    «Сити» набрал 59 очков и вернулся на второе место в таблице, обойдя «Тоттенхэм» (57 очков). «Арсенал» с 47 очками опустился на шестое место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Манчестер Сити – Арсенал – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 1; 1:1 – Косиелни, 11; 2:1 – Агуэро, 44; 3:1 – Агуэро, 61.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Гюндоган, Де Брюйне (Марез, 88), Давид Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 81), Бернарду Силва.

    «Арсенал»: Лено, Косиелни, Монреаль, Мустафи (Мавропанос, 79), Торрейра, Лихтштайнер, Гендузи, Колашинац (Суарес, 66), Лаказетт, Обамеянг, Ивоби (Рэмзи, 66).

    Предупреждения: Гюндоган, 65 – Торрейра, 40.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2019 21:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 февраля 2019, 04:01

      Надо Арсеналу наигрывать состав чтобы быть наравне с Ман сити, у которого состав минимум 3 сезона не менялся (только точечные изменения)... Может через 2-3 сезона да будет чемпионство...

      0
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      Рейтинг: +7

      atreyag 3 февраля 2019, 23:01

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      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 21:40

      Если в первом тайме игра была равная ,то во втором преимущество Ман Сити было заметным.

      2
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      Рейтинг: +259

      professor13 3 февраля 2019, 21:39

      Во втором тайме вообще играла только одна команда,если бы не хорошая игра вратаря Арсенал вообще был бы разгромлен по крупному

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 3 февраля 2019, 21:34

      Агуэро -сила!

      2
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 3 февраля 2019, 21:28

      Как еще надо унизить команду, чтобы Кронке продал клуб нормальному владельцу, который любит футбол, а не бабло? Статистика по второму тайме хуже, чем с командами 3-го дивизиона, которые Сити по 9:0 обыгрывал

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 3 февраля 2019, 21:26

      Закономерное поражение. Не дорос Арсенал до уважения. Но хуже не это, хуже что не предвидеться уважения

      1
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