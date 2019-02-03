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    Сульшер: «У нескольких ребят разбиты носы и колени. Так и должно быть, на кону три очка»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Лестера» (1:0).

    «У нас был правильный настрой. У нескольких ребят разбиты носы и колени. Так и должно быть. На окну три очка. Наши парни отдали все, что у них было. Они знают, что могут больше, но матч без пропущенных голов – это всегда основа, на которой можно выстраивать что-то», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 48 очками
    • Если «Арсенал» не проиграет «Манчестер Сити», то «МЮ» останется на пятом месте.
    • Победа над «Лестером» – девятая в десяти матчах «Манчестер Юнайтед» при Сульшере.

    Источник: BBC

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    03.02.2019 19:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 3 февраля 2019, 20:55

      На ОКНУ три очка)))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец > Sedoi_Goblin 4 февраля 2019, 00:04

      Как ты заметил )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 > Sedoi_Goblin 4 февраля 2019, 09:04

      на окну три очка?
      ну окни три очка!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 3 февраля 2019, 20:51

      На масть взял футболку у Дзюбы)

      0
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