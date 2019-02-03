Сульшер: «У нескольких ребят разбиты носы и колени. Так и должно быть, на кону три очка»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Лестера» (1:0).

«У нас был правильный настрой. У нескольких ребят разбиты носы и колени. Так и должно быть. На окну три очка. Наши парни отдали все, что у них было. Они знают, что могут больше, но матч без пропущенных голов – это всегда основа, на которой можно выстраивать что-то», – сказал Сульшер.