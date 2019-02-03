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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и продолжил беспроигрышную серию

    В матче 25 тура АПЛ встретились «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в игре забил Маркус Рэшфорд.

    При назначенном в декабре Уле-Гуннаре Сульшере команда из Манчестера еще ни разу не проиграла. Клуб поднялся на пятое место в таблице, позволяющее играть в Лиге Европы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Рэшфорд, 9.

    «Лестер»: Шмейхель, Рикардо, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Менди (Ихеначо, 84), Грей (Оказаки, 74), Мэддисон (Геззаль, 62), Барнс, Варди.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 90), Рэшфорд (Лукаку, 78), Санчес (Марсьяль, 67).

    Предупреждения: Варди, 32; Менди, 45; Геззал, 62; Ндиди, 90+3 – Лингард, 20; Матич, 42; Шоу, 80; Марсьяль, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2019 18:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 февраля 2019, 12:11

      Если Сольскъяера не оставят на посту, то это будет главной ошибкой руководства МЮ по реанимации команды. Этот человек из Фергюсоновских победных времен, возможно он сможет вернуть её в те времена.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 19:21

      Во втором тайме уже "МЮ" подсел по физике и было тяжело сдерживать " Лестер". Жаль, что Фред пока не у дел в команде и не играет. Но де Хеа сейчас просто супер, тащит команду в заветную четвёрку АПЛ.

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 19:20

      Пока все идет по сценарию МЮ.

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2019, 19:19

      Красавцы ребятки! Да, был матч не самым содержательным, но самое главное 3 очка. В конце концов, если откинуть то как складывался матч, в прошлом туре Бёрнли не должен был и очка увозить с Траффорда. Преимущество МЮ, особенно во втором тайме было просто подавляющим. В этом матче, да у Лестера были опасные подходы, но не более того. Де Хеа сыграл хорошо, но каких-то неимоверных чудес как в матче с Тоттенхэмом не творил. Поэтому всё логично. С победой МЮ!

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 3 февраля 2019, 19:17

      Мю хорош с Де Хеа))))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 19:02

      Это персональная победа Де Хеа. Опять куча сейвов + откровенное везение, ибо игроки Лестера запороли множество шансов забить. Игра была, минимум, ничейная. Долго ли карма будет благосклонна к Сульшеру? Сезон длинный, игр ещё много.

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