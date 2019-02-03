АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и продолжил беспроигрышную серию

В матче 25 тура АПЛ встретились «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в игре забил Маркус Рэшфорд.

При назначенном в декабре Уле-Гуннаре Сульшере команда из Манчестера еще ни разу не проиграла. Клуб поднялся на пятое место в таблице, позволяющее играть в Лиге Европы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Рэшфорд, 9.

«Лестер»: Шмейхель, Рикардо, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Менди (Ихеначо, 84), Грей (Оказаки, 74), Мэддисон (Геззаль, 62), Барнс, Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 90), Рэшфорд (Лукаку, 78), Санчес (Марсьяль, 67).

Предупреждения: Варди, 32; Менди, 45; Геззал, 62; Ндиди, 90+3 – Лингард, 20; Матич, 42; Шоу, 80; Марсьяль, 90+3.

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