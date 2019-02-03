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    Буффон: «ПСЖ» без Неймара в опасности»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон оценил, что значит для команды отсутствие нападающего Неймара. Игрок выбыл на десять недель из-за травмы.

    «Для нас наступает особенное время. Травмировался Неймар, который очень важен для команды. Он демонстрирует классные вещи. Теперь «ПСЖ» в опасности», – цитирует итальянца Daily Mail.

    • В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 13 матчей и забил столько же голов.
    • На счету бразильца в текущем чемпионате Франции семь голевых пасов.
    • Неймар пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

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    03.02.2019 17:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 18:52

      Никто ему не гарантировал играть без травм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 3 февраля 2019, 18:01

      Что ж это за великий клуб, если зависит от одного игрока?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Yev 3 февраля 2019, 22:15

      Псж великий клуб?

      0
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