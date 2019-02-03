Буффон: «ПСЖ» без Неймара в опасности»

Никто ему не гарантировал играть без травм.
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон оценил, что значит для команды отсутствие нападающего Неймара. Игрок выбыл на десять недель из-за травмы.
«Для нас наступает особенное время. Травмировался Неймар, который очень важен для команды. Он демонстрирует классные вещи. Теперь «ПСЖ» в опасности», – цитирует итальянца Daily Mail.
- В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 13 матчей и забил столько же голов.
- На счету бразильца в текущем чемпионате Франции семь голевых пасов.
- Неймар пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».