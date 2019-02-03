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    Бывшая жена Алиева: «Саша не хочет платить деткам алименты. Конечно, нужны деньги, чтобы побухать и шлюх поразвлекать»

    Бывшая супруга экс-футболиста сборной Украины Александра Алиева Татьяна рассказал о попытке заполучить алименты от спортсмена. У женщины сделать это в присутствии уполномоченных лиц не получилось.

    «Добрый вечер!только что ,я в присутствие своего адвоката,исполнительной службы,2 понятых и правоохранительных органах,пыталась зайти в квартиру где 1/3 часть принадлежит мне,где прописаны детки,чтоб описать имущество и вручить ему протокол!!!!!

    Саша Алиев. Смелым может быть только со мной)ох как не хочется платить деткам я просила хотя бы одежду.он как последний трус закрылся и никого не пустил...только стоял и пугал бандитами).....и итоге вызвал канал 1+1чтоб хорошенько меня попугать,позорить и наклеветать)))))

    Давай!Трусло!Меня уже ни чем ты не напугаешь))))5 угодных))))куча кодировок от алкоголя и наркотиков,насилия над ребeнком.я тебе ещe вручу иск за клевету!!!!!!С разводом дети статус теряют)))как не хочется 2000 гр.на ребeночка платить)))))Ну конечно,нужны деньги чтоб побухать,поиграть в лото забава на проспекте Героев Сталинграда 6,шлюх своих поразвлекаться!!!как же ты бедняга алименты платить не хочешь....это тебя МОРОЗОВ.Ю. И МАТВИЕЦ А.А.учат?»* – написала женщина.

    • В РПЛ Алиев выступал за «Локомотив» и «Анжи».
    • С 2008 по 2012 год игрок провел 28 матчей за сборную Украины, забил шесть голов.
    • Главное достижение в карьере – две победы в УПЛ с киевским «Динамо».

    * – орфография и пунктуация автора сохранены.

    Источник: Фэйсбук Татьяны Алиевой

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    03.02.2019 14:31
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 4 февраля 2019, 13:12

      ...конечно это не по теме, но алиев как человек - говно полное! об этом говорят все его бывшие тренеры и партнеры

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 3 февраля 2019, 20:32

      Это имеет отношение к футболу?)))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2019, 19:44

      тётка не туда залезла это Россия у нас тут свои есть дамские приключения до кучи и каждый день

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 20:23

      с каклами не базарю пшёл на.... и буде тебе чё

      2
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 3 февраля 2019, 19:31

      Брехать не кувалдой махать.

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 3 февраля 2019, 19:29

      Хочешь узнать, что это за человек: посмотри на него во власти, в использовании денежных средств, в семейных отношениях... и положи их на свои ценности.
      После таких публикаций, приходит обобщение однотипных случаев. Как правило, человек честный и порядочный, многого добившийся, и ведет себя соответственно. Ну а мнимые "звезды", и ведут себя "без границ". Продолжая утверждать - я звезда, а вы никто. Если у них нет нормальных достижений и ценностей, чтоб их по-чаще вспоминали, то можно отличаться и другими путями.
      Чем больше таких публикаций, тем больше убеждаешься в смене ценностей. Правда такие публикации надо делать на соответствующих ресурсах. Хотя ведь рассказывают о жизни кинозвезд, например, не только в журналах о кино, но и в центральных новостях.))
      И еще, почитал коменты, и, без всякий осуждений и претензий, хочу просто спросить: мужики, вы и к своим женам так же относитесь?? И ваших детей ждет такая же участь после развода?? В открытую можно не дискутировать, себе, в душе, ответьте.

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > Спартач80 3 февраля 2019, 20:47

      Да я не умник, куда там на старости лет. И только рад, что многие хорошо знают своих жен.
      Я анализирую прочитанное и делаю свои выводы.
      Если человек так реагирует на написанное, то вероятно он так же поступил бы и в жизни. Если нет, то к чему такие "бравые ответы" ?? Лишь бы облить женщину? Так ей не жарко и не холодно от его опусов. А вот окружающих такие коменты заставляют задуматься. Или тебе по-барабану с кем общаться?? Как же ты тогда принципиальных от беспринципных отличать будешь?

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > Вот оно чё Михалыч 3 февраля 2019, 22:46

      Укробыдлу не понять чаяний русского народа!!!
      Иди углубляй Черное море, а то пиндосы печеньку не дадут!
      Да, и когда сексом будешь заниматься надевай презерватив, что б такие больше не рождались!!!

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 февраля 2019, 17:50

      ну и зачем спортивный чат заполнять всякими семейными разборками??????? кому это нужно??? и никому это не интересно!!!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 февраля 2019, 17:47

      Пора ей с женами Глушакова и Тарасова клуб бывших жен организовывать!

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 3 февраля 2019, 16:43

      Ох время. Один детей наделал и алименты не платит, вторая всю жизнь не работала и хочет денежек на халяву.

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 3 февраля 2019, 16:38

      у куриц всегда на адвоката бабло есть, а кричит а одежду нет..... Швабру , халат и тряпку тебе, да на завод в 2 смены....

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 февраля 2019, 16:38

      Просто ему в жизне не повезло, он не встретил вовремя корейца и водителя Первого канала.

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