Бывшая жена Алиева: «Саша не хочет платить деткам алименты. Конечно, нужны деньги, чтобы побухать и шлюх поразвлекать»

Бывшая супруга экс-футболиста сборной Украины Александра Алиева Татьяна рассказал о попытке заполучить алименты от спортсмена. У женщины сделать это в присутствии уполномоченных лиц не получилось.

«Добрый вечер!только что ,я в присутствие своего адвоката,исполнительной службы,2 понятых и правоохранительных органах,пыталась зайти в квартиру где 1/3 часть принадлежит мне,где прописаны детки,чтоб описать имущество и вручить ему протокол!!!!!

Саша Алиев. Смелым может быть только со мной)ох как не хочется платить деткам я просила хотя бы одежду.он как последний трус закрылся и никого не пустил...только стоял и пугал бандитами).....и итоге вызвал канал 1+1чтоб хорошенько меня попугать,позорить и наклеветать)))))

Давай!Трусло!Меня уже ни чем ты не напугаешь))))5 угодных))))куча кодировок от алкоголя и наркотиков,насилия над ребeнком.я тебе ещe вручу иск за клевету!!!!!!С разводом дети статус теряют)))как не хочется 2000 гр.на ребeночка платить)))))Ну конечно,нужны деньги чтоб побухать,поиграть в лото забава на проспекте Героев Сталинграда 6,шлюх своих поразвлекаться!!!как же ты бедняга алименты платить не хочешь....это тебя МОРОЗОВ.Ю. И МАТВИЕЦ А.А.учат?»* – написала женщина.

В РПЛ Алиев выступал за «Локомотив» и «Анжи».

С 2008 по 2012 год игрок провел 28 матчей за сборную Украины, забил шесть голов.

Главное достижение в карьере – две победы в УПЛ с киевским «Динамо».

* – орфография и пунктуация автора сохранены.