Клуб Бекхэма может не стартовать в МЛС в следующем году. В отношении британца подали два иска

Американский футбольный клуб «Интер» (Майами) планирует стартовать в МЛС в сезоне-2020. С этим возникли сложности юридического характера, пишет Daily Mail. Если они не будут устранены, команда не сможет заявиться в официальное соревнование.

В отношении Дэвида Бекхэма, владельца «Интера», подали два иска. Первый связан с якобы незаконным присвоением земельного участка для строительства футбольного комплекса, а второй – с отсутствием необходимых персональных данных о Бекхэме и его партнерах.