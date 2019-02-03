Клуб Бекхэма может не стартовать в МЛС в следующем году. В отношении британца подали два иска

просто бизнес и ничего личного, кто-то хочет бабла срубить
Американский футбольный клуб «Интер» (Майами) планирует стартовать в МЛС в сезоне-2020. С этим возникли сложности юридического характера, пишет Daily Mail. Если они не будут устранены, команда не сможет заявиться в официальное соревнование.
В отношении Дэвида Бекхэма, владельца «Интера», подали два иска. Первый связан с якобы незаконным присвоением земельного участка для строительства футбольного комплекса, а второй – с отсутствием необходимых персональных данных о Бекхэме и его партнерах.
- Бекхэму 43 года.
- С 1996 по 2009 год он провел 115 матчей за сборную Англии, забил 17 голов.
- Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов в сезоне-1998/99 с «Манчестер Юнайтед».