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    Клуб Бекхэма может не стартовать в МЛС в следующем году. В отношении британца подали два иска

    Американский футбольный клуб «Интер» (Майами) планирует стартовать в МЛС в сезоне-2020. С этим возникли сложности юридического характера, пишет Daily Mail. Если они не будут устранены, команда не сможет заявиться в официальное соревнование.

    В отношении Дэвида Бекхэма, владельца «Интера», подали два иска. Первый связан с якобы незаконным присвоением земельного участка для строительства футбольного комплекса, а второй – с отсутствием необходимых персональных данных о Бекхэме и его партнерах.

    • Бекхэму 43 года.
    • С 1996 по 2009 год он провел 115 матчей за сборную Англии, забил 17 голов.
    • Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов в сезоне-1998/99 с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

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    03.02.2019 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 февраля 2019, 19:13

      просто бизнес и ничего личного, кто-то хочет бабла срубить

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    • ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 3 февраля 2019, 15:12

      Чет как-то маловато голов за сборную, почему-то думал что он гораздо больше наколотил!

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