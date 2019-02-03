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    Головин – о победе над «Тулузой»: «У «Монако» есть прогресс»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча 23 тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1). Россиянин обратил внимание на прогресс команды.

    «Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», – сказал хавбек.

    • Головин забил первый гол красно-белых против «Тулузы».
    • «Монако» идет в зоне переходных матчей.
    • В текущем сезоне Лиги 1 Головин имеет «1+1» по системе «гол+пас».

    Источник: «Чемпионат»

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    03.02.2019 13:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 3 февраля 2019, 21:19

      Офигенно, Монако 18ом месте в турнирной таблице?Ну команда, слили так слили

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 15:53

      Монако надо подниматься на более достойное место.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 3 февраля 2019, 17:45

      Ещё одна победа, и уже 16 место..

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 3 февраля 2019, 18:32

      Конечно это не то место на котором находится сейчас Монако.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 февраля 2019, 15:07

      За один матч!!!???

      1
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