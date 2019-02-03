Головин – о победе над «Тулузой»: «У «Монако» есть прогресс»

Офигенно, Монако 18ом месте в турнирной таблице?Ну команда, слили так слили
Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча 23 тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1). Россиянин обратил внимание на прогресс команды.
«Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», – сказал хавбек.
- Головин забил первый гол красно-белых против «Тулузы».
- «Монако» идет в зоне переходных матчей.
- В текущем сезоне Лиги 1 Головин имеет «1+1» по системе «гол+пас».