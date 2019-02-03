Головин – о победе над «Тулузой»: «У «Монако» есть прогресс»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча 23 тура Лиги 1 против «Тулузы» (2:1). Россиянин обратил внимание на прогресс команды.

«Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», – сказал хавбек.