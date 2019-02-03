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    Ринат Билялетдинов: «В «Зените» Азмун будет прогрессировать быстрее, чем в «Рубине»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал переход форварда казанского клуба Сердара Азмуна в «Зенит».

    «Для Азмуна это шаг вперед, потому что в «Зените» он будет прогрессировать быстрее, чем в «Рубине». Возможно, ему стоило перейти пораньше, из «Ростова», а не из «Рубина». За последние два года он не так сильно прибавил, как мог бы. На это влияют стиль игры клуба, партнеры.

    А что касается сделки, знаю, питерцы купили Азмуна за 12 миллионов. Цена ниже среднего. Но если смотреть на уровень футболиста, который он показывал в последнее время, вспышек недостаточно, чтобы поднять его стоимость выше. Считаю, «Зенит» от этой сделки не проиграет», – сказал 61-летний специалист.

    • В нынешнем сезоне Азмун забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в 17 играх за «Рубин».

    Источник: «Евро-футбол»

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    03.02.2019 09:41
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 4 февраля 2019, 16:16

      На лавке будет прогрессировать за чашечкой кофе с заболотным. Через пол года рубин его возьмет его в аренду. Через год зенит купит другого заболотного, а азмуна свободным агентом отпустит в рубин или ростов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +829

      Spinorr 4 февраля 2019, 11:47

      Буду только рад, но ...
      Ни один игрок, перешедший из Рубина в Зенит не прогрессировал быстрее чем в Рубине.
      Были такие, которые деградировали (Бухаров и Рязанцев), были такие, которые держали свой высокий по меркам РПЛ уровень (Семак, Рондон, Ансальди, Домингес), есть те, про которых рано еще говорить: Оздоев, Набиуллин.
      Но ускорение прогресса не наблюдалось.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 3 февраля 2019, 13:25

      Заиграет ли - бабка надвое сказала.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2019, 13:20

      Ринат вы о чём? прогрессировать можно переехав в топ чемпионат да и не в том возрасте уже Азмун чтобы от него что то ещё прогрессивное ждать и сейчас Зенит отличается от Рубина только тем что зарплаты игроков на порядок выше, а отдачи никакой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 12:32

      Если его слова подтвердятся ,то Билялетдинова можно будет пристроить в Зенит по вопросам селекционной работы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 3 февраля 2019, 15:13

      Рубин при нём зрелищно играл,полные трибуны собирал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > александр п 3 февраля 2019, 15:20

      Конечно не так как при первом тренерском участии Бердыева.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > александр п 5 февраля 2019, 08:46

      Соглашусь с Вами-Рубин играл в атакующий футбол, Билялетдинов как то до того перенервничал за игру, что его на скорой увезли , я переживал за него. .Но когда он пригласил к нам своего сына, сидевшего в др. клубе на лавке за большущую личку, в место реально нормального усиления, то отношение моё к нему изменилось.. А потом ему не дали усиления-когда оч.. оно нужно было и всё... .

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубинище 5 февраля 2019, 08:49

      Не пойму ,что произошло с Биллом-младшим его ведь даже Хиддинк выделял.Может Билл-старший рассчитывал перезапустить его карьеру.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 февраля 2019, 11:35

      Будем надеяться на положительный результат !

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 10:20

      Посмотрим, станет ли Азмун приятным исключением или подтвердит правило, что на пришедших играть в "Зенит," давит тяжкий груз..., тяжёлый мешок с деньгами.

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 13:20

      ".....тяжёлый мешок с деньгами." Вот до этой фразы был с тобой согласен...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > BarStep 3 февраля 2019, 14:15

      А как с юмором и сарказмом, если это не показывать символами ? А то, что получив контракт долгосрочный и личку от 2-х лямов евро игроки не прогрессируют и особо не парятся ?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 15:16

      Если у Бердыева не заиграл.В Зените точно не заиграет.Не могу припомнить ,чтобы кто нибудь из тренируемых Бердыев хотя бы на том же уровне играл.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 10:14

      Купили за 12, продадут за 25. Если Азмун поможет ЛЕ выиграть.

      3
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      Рейтинг: +588

      Sergil 3 февраля 2019, 10:03

      Главное, чтобы не был втором ЗЕ, иначе бюджет Казани улетит впустую

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2019, 09:44

      Я пожалуй соглашусь с татарином..

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