Вальверде: «Посмотрим в воскресенье, понадобится ли Месси медицинское обследование»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал повреждение, полученное капитаном каталонского клуба Лионелем Месси во вчерашней игре 22-го тура Примеры против «Валенсии».

«Он чувствует себя хорошо, но нужно подождать. Посмотрим в воскресенье, понадобится ли ему обследование. Но очевидно, что игроки получают удары в каждой игре.

Я ничем не могу помочь в этом смысле. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Мы пока не знаем, что с ним. В воскресенье станет понятно, сможет ли он сыграть в Эль Класико», – сказал Вальверде.