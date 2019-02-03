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    Вальверде: «Посмотрим в воскресенье, понадобится ли Месси медицинское обследование»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал повреждение, полученное капитаном каталонского клуба Лионелем Месси во вчерашней игре 22-го тура Примеры против «Валенсии».

    «Он чувствует себя хорошо, но нужно подождать. Посмотрим в воскресенье, понадобится ли ему обследование. Но очевидно, что игроки получают удары в каждой игре.

    Я ничем не могу помочь в этом смысле. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Мы пока не знаем, что с ним. В воскресенье станет понятно, сможет ли он сыграть в Эль Класико», – сказал Вальверде.

    • В нынешнем сезоне Месси забил 29 мячей и сделал 17 результативных передач в 27 играх за «Барселону».

    Источник: Mirror

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    03.02.2019 09:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 3 февраля 2019, 17:17

      Лео не болей, ждём тебя на поле. Этот год для тебя особенный. К сожалению, твои друзья Суарес и Каутиньо опять стухли. Ты вчера бился один. Ничья с Валенсией это твоя заслуга.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 12:27

      Хорошо если будет все не так страшно. Здоровья.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 09:47

      Против Реала без Месси - это будет очень плохо.
      А Пике как там поживает? Ему башку нехило так разбили в его ДР.

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