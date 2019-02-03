Паредес может дебютировать за «ПСЖ» в сегодняшнем матче с «Лионом»

Полузащитник Леандро Паредес сегодня может дебютировать за «ПСЖ». Об этом сообщил главный тренер парижан Томас Тухель.

Сегодня команда из столицы Франции проведет гостевой матч против «Лиона» в рамках 23-го тура Лиги 1.

«Паредес может стать очень важным игроком для «ПСЖ». Он обладает должным классом и характером.

Леандро тренировался с командой в субботу, он будет в составе. Ему не хватает физических кондиций, но он вполне может сыграть 30 или 45 минут», – заявил Тухель.