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    Паредес может дебютировать за «ПСЖ» в сегодняшнем матче с «Лионом»

    Полузащитник Леандро Паредес сегодня может дебютировать за «ПСЖ». Об этом сообщил главный тренер парижан Томас Тухель.

    Сегодня команда из столицы Франции проведет гостевой матч против «Лиона» в рамках 23-го тура Лиги 1.

    «Паредес может стать очень важным игроком для «ПСЖ». Он обладает должным классом и характером.

    Леандро тренировался с командой в субботу, он будет в составе. Ему не хватает физических кондиций, но он вполне может сыграть 30 или 45 минут», – заявил Тухель.

    • Матч «Лион» – «ПСЖ» начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Паредес перешел в парижскую команду из «Зенита» в зимнее трансферное окно за 45 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    03.02.2019 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 12:11

      Интересный должен быть поединок. Посмотрим как проявит себя новобранец команды.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 09:59

      Можно будет посмотреть на его дебют в ПСЖ и Лиге 1. Кадровые проблемы парижан известны, поэтому им сегодня будет не легко в игре с "Лионом".

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