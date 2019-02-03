Паредес может дебютировать за «ПСЖ» в сегодняшнем матче с «Лионом»

Интересный должен быть поединок. Посмотрим как проявит себя новобранец команды.
Полузащитник Леандро Паредес сегодня может дебютировать за «ПСЖ». Об этом сообщил главный тренер парижан Томас Тухель.
Сегодня команда из столицы Франции проведет гостевой матч против «Лиона» в рамках 23-го тура Лиги 1.
«Паредес может стать очень важным игроком для «ПСЖ». Он обладает должным классом и характером.
Леандро тренировался с командой в субботу, он будет в составе. Ему не хватает физических кондиций, но он вполне может сыграть 30 или 45 минут», – заявил Тухель.
- Матч «Лион» – «ПСЖ» начнется в 23:00 по московскому времени.
- Паредес перешел в парижскую команду из «Зенита» в зимнее трансферное окно за 45 миллионов евро.