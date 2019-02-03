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    Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия за выступление на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил Саксонский Орден Святого Георгия.

    Награждение специалиста состоялось в Дрездене (Германия) на мероприятии, где вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта.

    «Орден благодарности» был вручен Черчесову за заслуги на чемпионате мира 2018 года.

    Аналогичные награды получили актер Ален Делон, принц Монако Альбер. В 2009 году Орден был вручен президенту России Владимиру Путину.

    «Получить для меня столь высокую награду – большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России – за яркое выступление на этом крупном турнире», – сказал Черчесов.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    03.02.2019 01:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 19 февраля 2019, 21:32

      Скоро героя России дадут,на лоб!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 3 февраля 2019, 12:46

      Были бы ещё успехи для начала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:43

      Ну что поделаешь ,любят его в Саксонии.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 3 февраля 2019, 11:40

      .писец лысый самый лучший тренер в мире улыбнуло куда катится гей европа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 февраля 2019, 11:13

      Смешно, т.е уже не смешно))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 3 февраля 2019, 11:02

      А Порошенко медаль "За взятие взаймы" ещё не вручили?

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 3 февраля 2019, 10:46

      Прям собиратель орденов всяких святых...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2019, 10:18

      вот не понятно причем здесь сб.России по футболу и Саксония и ещё почему бы этот орден не вручить тренеру Хорватии вот те действительно прыгнули выше головы

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 3 февраля 2019, 09:40

      а "За взятие Шипки" ему еще не вручили??

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 февраля 2019, 08:09

      Какие то льготы полагаются обладателю ордена ? наверно комуналка 50 % , переходить дорогу на красный , и ещё всякие мелочи , тоже хочу такой ))

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