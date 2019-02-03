Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия за выступление на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил Саксонский Орден Святого Георгия.

Награждение специалиста состоялось в Дрездене (Германия) на мероприятии, где вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта.

«Орден благодарности» был вручен Черчесову за заслуги на чемпионате мира 2018 года.

Аналогичные награды получили актер Ален Делон, принц Монако Альбер. В 2009 году Орден был вручен президенту России Владимиру Путину.

«Получить для меня столь высокую награду – большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России – за яркое выступление на этом крупном турнире», – сказал Черчесов.