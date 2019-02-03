Головин – лучший игрок матча с «Тулузой» по версии Whoscored

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим футболистом матча 23-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:1).

Россиянин получил оценку 8,6 от сайта Whoscored.

Головин отыграл в этой встрече 77 минут, после чего был заменен. Он забил один гол и один раз попал в перекладину. Кроме того, 22-летний хавбек нанес четыре удара по воротам соперника, совершил три успешных обводки, сделал 45 пасов с точностью 89 процентов.