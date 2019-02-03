Головин – лучший игрок матча с «Тулузой» по версии Whoscored

Не вижу никакого повода для радости. Монако не российский клуб. Саша ещё молод. Найдёт себе француженку, она ему нарожает детей,и будет наш Саша не наш Саша. А мы будем радоваться вот как Саша молодец. Мы уже давно привыкли радоваться победам Реала, Барселоны. Мы очень любим поносить наш футбол. Мы давно уже привыкли радоваться за чужие победы.
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим футболистом матча 23-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:1).
Россиянин получил оценку 8,6 от сайта Whoscored.
Головин отыграл в этой встрече 77 минут, после чего был заменен. Он забил один гол и один раз попал в перекладину. Кроме того, 22-летний хавбек нанес четыре удара по воротам соперника, совершил три успешных обводки, сделал 45 пасов с точностью 89 процентов.
- Головин перешел в «Монако» этим летом из ЦСКА за 30 миллионов евро.
- Это второй гол игрока во Франции. Ранее он забил в матче Кубка лиги.