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    Головин – лучший игрок матча с «Тулузой» по версии Whoscored

    Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим футболистом матча 23-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:1).

    Россиянин получил оценку 8,6 от сайта Whoscored.

    Головин отыграл в этой встрече 77 минут, после чего был заменен. Он забил один гол и один раз попал в перекладину. Кроме того, 22-летний хавбек нанес четыре удара по воротам соперника, совершил три успешных обводки, сделал 45 пасов с точностью 89 процентов.

    • Головин перешел в «Монако» этим летом из ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • Это второй гол игрока во Франции. Ранее он забил в матче Кубка лиги.

    Источник: Whoscored

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    03.02.2019 00:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 4 февраля 2019, 19:58

      Не вижу никакого повода для радости. Монако не российский клуб. Саша ещё молод. Найдёт себе француженку, она ему нарожает детей,и будет наш Саша не наш Саша. А мы будем радоваться вот как Саша молодец. Мы уже давно привыкли радоваться победам Реала, Барселоны. Мы очень любим поносить наш футбол. Мы давно уже привыкли радоваться за чужие победы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:26

      вот теперь видно что в Монако он не лишний игрок. Молодец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Футурист 3 февраля 2019, 08:54

      игрок недели в FIFA 19 )))скриньте))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 3 февраля 2019, 04:46

      встал на свою лыжню

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 3 февраля 2019, 03:11

      Они с Желсоном нашли друг друга

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 февраля 2019, 01:25

      Удачи Саша!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      nineils 3 февраля 2019, 01:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -9
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      Рейтинг: +1130

      petr69 3 февраля 2019, 01:05

      До окончания чемпионата еще парочку завалит

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 февраля 2019, 00:55

      Ну просто красавец

      5
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 3 февраля 2019, 00:26

      Еще раз предскажу - теперь у него игра пойдет.

      4
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