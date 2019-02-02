Может для разнообразия в том числе и финального результата его надо было оставить в запасе? И допустим выпустить на 65 минуте, чтобы он своей хаотичной беготнёй запутал всех и это принесёт результат?
Вообще надо чтобы тренером Монако стал Слуцкий, тогда у Саши и игра пойдёт, он знает где у Электроника кнопка.
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 23-го тура Лиги 1 против «Тулузы».
«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Лопеш, Головин, Фабрегас, Фалькао, Мартинш.
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Монако» занимает 19-ю строку в таблице, «Тулуза» идет 13-й.