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    Головин – в старте «Монако» на матч с «Тулузой»

    Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 23-го тура Лиги 1 против «Тулузы».

    «Монако»: Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Лопеш, Головин, Фабрегас, Фалькао, Мартинш.

    • Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Монако» занимает 19-ю строку в таблице, «Тулуза» идет 13-й.

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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    02.02.2019 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 февраля 2019, 21:30

      Может для разнообразия в том числе и финального результата его надо было оставить в запасе? И допустим выпустить на 65 минуте, чтобы он своей хаотичной беготнёй запутал всех и это принесёт результат?
      Вообще надо чтобы тренером Монако стал Слуцкий, тогда у Саши и игра пойдёт, он знает где у Электроника кнопка.

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Yev 2 февраля 2019, 22:19

      Он наверное перед матчем зашёл и прочитал твой коммент, сразу забил

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 21:23

      Может сегодня "Монако" одержит первую домашнюю победу в чемпионате ?

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