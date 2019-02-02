Сарри: «Надеюсь, в будущем нам не нужно будет проигрывать, чтобы правильно настроиться на игру»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0).

«Сегодня все хорошо. Мы полностью отыграли 90 минут, хорошо оборонялись, так что это был очень хороший матч, но нам нужна стабильность. Мы должны продолжить играть с одинаковым настроем во всех играх.

Надеюсь, что в будущем нам не нужно будет проигрывать, чтобы правильно настроиться на игру», – сказал Сарри.

«Челси» занимает четвертую строчку в таблице с 50 очками.

Матч прошлого тура с «Борнмутом» команда Сарри проиграла со счетом 0:4

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