Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0).

«Я всегда говорю, что когда мы проигрываем матч, то должны выиграть следующий. И сегодня мы сыграли хорошо. Мы провели один из лучший матчей этого сезона и забили пять великолепных голов. В среду болельщики не были рады результату, но сейчас они и мы счастливы. Мы хотим продолжать играть так. Играть, как того хочет тренер.

Думаю, Сарри будет рад. Он хотел реакции от нас за поражение, и мы ее показали», – сказал Азар.

«Челси» поднялся на четвертое место в таблице с 50 очками.

Азар сделал дубль в этой встрече.

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