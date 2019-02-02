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    Азар – о разгроме «Хаддерсфилда»: «Один из лучших наших матчей в сезоне»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (5:0).

    «Я всегда говорю, что когда мы проигрываем матч, то должны выиграть следующий. И сегодня мы сыграли хорошо. Мы провели один из лучший матчей этого сезона и забили пять великолепных голов. В среду болельщики не были рады результату, но сейчас они и мы счастливы. Мы хотим продолжать играть так. Играть, как того хочет тренер.

    Думаю, Сарри будет рад. Он хотел реакции от нас за поражение, и мы ее показали», – сказал Азар.

    • «Челси» поднялся на четвертое место в таблице с 50 очками.
    • Азар сделал дубль в этой встрече.

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    Источник: BBC

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    02.02.2019 20:29
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:45

      У кого вы выиграли сегодня, чтобы говорить о лучшем матче в сезоне ?...

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