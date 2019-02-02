Гвардиола: «У «Арсенала» в АПЛ неплохие результаты. Эмери проделал хорошую работу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

«Он очень хорошо подготовленный тренер. Я никогда не работал с ним в его клубах, но у меня складывается ощущение, что он тренер, который очень хорошо подготовлен.

В АПЛ у его команды довольно неплохие результаты. Конечно, они вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги, но АПЛ – это сложный турнир, и выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне – это успех.

Первый сезон в Англии, в новой стране – это непросто, но он проделал довольно хорошую работу», – сказал Гвардиола.