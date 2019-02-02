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    Гвардиола: «У «Арсенала» в АПЛ неплохие результаты. Эмери проделал хорошую работу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

    «Он очень хорошо подготовленный тренер. Я никогда не работал с ним в его клубах, но у меня складывается ощущение, что он тренер, который очень хорошо подготовлен.

    В АПЛ у его команды довольно неплохие результаты. Конечно, они вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги, но АПЛ – это сложный турнир, и выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне – это успех.

    Первый сезон в Англии, в новой стране – это непросто, но он проделал довольно хорошую работу», – сказал Гвардиола.

    • Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче 25-го тура АПЛ.
    • «Сити» занимает вторую строчку в таблице с 56 очками.
    • «Арсенал» с 47 очками идет третьим.

    Источник: Sky Sports

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    02.02.2019 16:42
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