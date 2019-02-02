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    Сарри: «Я верю, что организация команды – это все, и не могу изменить своего мнения»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о работе в Англии и сравнил ее с работой в Италии.

    «Моя работа – это всегда риск, и я люблю свою работу за это. Я развиваюсь из-за давления. Я приехал сюда из «Наполи», где три года подряд играл в Лиге чемпионов. Уровень здесь очень высокий, но уровень там был не таким низким.

    Думаю, в «Наполи» давление было больше. Неаполь – единственный город в Италии с единственным футбольным клубом. Так что давление со стороны болельщиков очень сильное. Но это не моя проблема. Я хочу оставаться собой. Если я мечтатель, то я буду мечтателем. Если я получаю удовольствие от своего футбола, то я хочу играть в свой футбол. Если я верю, что организация команды – это все, то я не могу изменить своего мнения», – сказал Сарри.

    • Сарри возглавил «Челси» в межсезонье.
    • Сейчас команда занимает пятую строчку в АПЛ с 47 очками.

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    Источник: Sky Sports

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    02.02.2019 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 2 февраля 2019, 18:13

      Похоже руководство клуба не хочет его поддерживать, а зря.

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