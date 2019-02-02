Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о работе в Англии и сравнил ее с работой в Италии.

«Моя работа – это всегда риск, и я люблю свою работу за это. Я развиваюсь из-за давления. Я приехал сюда из «Наполи», где три года подряд играл в Лиге чемпионов. Уровень здесь очень высокий, но уровень там был не таким низким.

Думаю, в «Наполи» давление было больше. Неаполь – единственный город в Италии с единственным футбольным клубом. Так что давление со стороны болельщиков очень сильное. Но это не моя проблема. Я хочу оставаться собой. Если я мечтатель, то я буду мечтателем. Если я получаю удовольствие от своего футбола, то я хочу играть в свой футбол. Если я верю, что организация команды – это все, то я не могу изменить своего мнения», – сказал Сарри.

Сарри возглавил «Челси» в межсезонье.

Сейчас команда занимает пятую строчку в АПЛ с 47 очками.

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