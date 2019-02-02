Эмери: «Тренерская карьера Гвардиолы – лучшая в мировом футболе»

Отрицать это нельзя. Но больше его заслуга в своеобразном стиле игры который он прививает своим командам.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о Хосепе Гвардиоле, тренирующим соперника «канониров» по 25 туру Премьер-лиги – «Манчестер Сити».
«Я анализировал многие команды и многих тренеров. Думаю, что сложно найти кого-то лучше Гвардиолы.
У него очень длинная карьера. Мы начинали в одно время. Он – во второй команде «Барселоны», я – в «Лорке» и «Альмерии». Я многому научился, наблюдая за его командой. Считаю его карьеру лучшей в мировом футболе», – сказал Эмери.
- «Канониры» с 47 очками занимают пятое место в таблице.
- У «горожан» 56 баллов и вторая строчка.
- Матч на «Этихад Стэдиум» состоится 3 февраля в 19:30 мск.