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    Эмери: «Тренерская карьера Гвардиолы – лучшая в мировом футболе»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о Хосепе Гвардиоле, тренирующим соперника «канониров» по 25 туру Премьер-лиги – «Манчестер Сити».

    «Я анализировал многие команды и многих тренеров. Думаю, что сложно найти кого-то лучше Гвардиолы.

    У него очень длинная карьера. Мы начинали в одно время. Он – во второй команде «Барселоны», я – в «Лорке» и «Альмерии». Я многому научился, наблюдая за его командой. Считаю его карьеру лучшей в мировом футболе», – сказал Эмери.

    • «Канониры» с 47 очками занимают пятое место в таблице.
    • У «горожан» 56 баллов и вторая строчка.
    • Матч на «Этихад Стэдиум» состоится 3 февраля в 19:30 мск.

    Источник: Goal

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    02.02.2019 13:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 20:18

      Отрицать это нельзя. Но больше его заслуга в своеобразном стиле игры который он прививает своим командам.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 15:52

      Есть тренеры, которые не чураются работать с любым клубом, доказывая и показывая своё тренерское кредо и профессионализм. А другие работают только с топ-клубами и считают титулы и трофеи. Посмотрите хотя бы на 30-летнюю тренерскую работу с 12-и клубами Рафаэля Бенитеса и, что он с ними выигрывал в разных чемпионатах и турнирах.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 2 февраля 2019, 14:12

      Ну конечно тренировать Барселону МС и БАварию! А засунуть его в ту же Альмерию и посмотреть!"

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 2 февраля 2019, 14:05

      Моуриньо покруче будет.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > александр п 2 февраля 2019, 15:27

      Да, папу Карло анчелоти тоже так неплохо помотало, на пару с мауром

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > BlackMurder 2 февраля 2019, 15:52

      Юпп Хайнкес и Гус Хиддинк тоже не последние люди!)

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