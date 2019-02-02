Надсон – о морозах в России: «Казалось, что отвалятся уши. Было очень холодно»

Экс-защитник «Крыльев Советов» Надсон поделился мнением о погоде в России. Бразилец выступал за самарский клуб с 2013 по 2018 год.

«Слава богу, что наш матч с «Оренбургом» отменили. Казалось, что сейчас отвалятся уши. Было очень холодно.

Раньше мы играли против «Томи» в Томскв. Во время начала матча температура была -17, а по ходу встречи упала до -15. Я думал, что вот-вот умру. Хотелось, чтобы матч поскорее закончился, – сказал Надсон.