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    Надсон – о морозах в России: «Казалось, что отвалятся уши. Было очень холодно»

    Экс-защитник «Крыльев Советов» Надсон поделился мнением о погоде в России. Бразилец выступал за самарский клуб с 2013 по 2018 год.

    «Слава богу, что наш матч с «Оренбургом» отменили. Казалось, что сейчас отвалятся уши. Было очень холодно.

    Раньше мы играли против «Томи» в Томскв. Во время начала матча температура была -17, а по ходу встречи упала до -15. Я думал, что вот-вот умру. Хотелось, чтобы матч поскорее закончился, – сказал Надсон.

    • Бразилец подписал контракт с «Крыльями» в сентябре 2013 года.
    • В январе-2019 стороны прекратили сотрудничество.

    Источник: Yahoo

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    02.02.2019 12:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 00:07

      Чтобы уши не отвалились, надо ушанку одевать!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 19:43

      Трудно конечно играть в таких условиях и не каждый сможет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 2 февраля 2019, 15:33

      Не добрые коментарии. Если нас отправить попить пиво в Сахару, думаю это будет вызывать min. дискомфорт. " ...не судите и сами не судимы будете."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 2 февраля 2019, 14:04

      По-моему, если температура изменяется с -17 до -15, то это она не падает, а поднимается :)

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > MrNao1 2 февраля 2019, 15:10

      По моему тоже!

      1
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 > MrNao1 4 февраля 2019, 08:52

      это уже высшая математика))))

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 февраля 2019, 13:36

      Как эти латиносы любят жаловаться на погоду
      Они же прежде чем подписать контракт знали же что не в малдивах играть будут

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 февраля 2019, 13:34

      в скандинавских лигах играют.... ничего страшного ...это ты очень капризный как баба...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin > 84aivengo 2 февраля 2019, 13:44

      У тебя двойка наверное по географии была, так-то в Скандинавии погода намного приятнее чем в Сибири и холодов там особых нет, не считая некоторых северных районов Норвегии, а там и не играет никто.

      6
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Hoahin 2 февраля 2019, 13:48

      я что то не припомню,чтобы ты моим учителем географии был.... не учи меня... иначе твое мнение буду вертеть на земной оси ,г......н

      -3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > 84aivengo 2 февраля 2019, 20:13

      Мимо Скандинавии протекает теплый Гольфстрим. У них никогда не бывает наших материковых морозов.

      2
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > 84aivengo 3 февраля 2019, 15:28

      Сам написал - сам обосрался, иди жопу свою вытри, бестолочь, взрослый человек, а пишешь как быдло из путяги

      -1
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