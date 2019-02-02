«Ювентус» не включил Куадрадо в заявку на Лигу чемпионов

«Ювентус» опубликовал заявку на игры плей-офф Лиги чемпионов. В нее не попал форвард Хуан Куадрадо, который перенес операцию на колене.

Полностью заявка туринского клуба выглядит так.

Вратари: Щесны, Перин, Пинсольо.

Защитники: де Шильо, Кьеллини, Касерес, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Ругани, Спинаццола.

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Матюиди, Кин, Эмре Джан, Бентанкур.

Нападающие: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Манджукич, Бернардески.