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    «Ювентус» не включил Куадрадо в заявку на Лигу чемпионов

    «Ювентус» опубликовал заявку на игры плей-офф Лиги чемпионов. В нее не попал форвард Хуан Куадрадо, который перенес операцию на колене.

    Полностью заявка туринского клуба выглядит так.

    Вратари: Щесны, Перин, Пинсольо.

    Защитники: де Шильо, Кьеллини, Касерес, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Ругани, Спинаццола.

    Полузащитники: Пьянич, Хедира, Матюиди, Кин, Эмре Джан, Бентанкур.

    Нападающие: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Манджукич, Бернардески.

    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет против «Атлетико».
    • Первый матч команды проведут в Мадриде 20 февраля, ответный – 12 марта в Турине.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    02.02.2019 08:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 февраля 2019, 09:49

      Наркоманье, Кин - нападающий. Если сами не знаете кто это, хоть источник не перевирайте.

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