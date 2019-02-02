Роналду не лишат государственных наград Португалии

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет лишен государственных наград у себя на родине.

Суд Мадрида приговорил Роналду к условному сроку на 23 месяца и штрафу в размере 18,8 миллиона долларов за налоговые махинации в период выступлений в Испании.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» является Кавалером Большого креста национального Ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной команды на чемпионате Европы – 2016. Также в 2014 году Роналду был награжден звездой Ордена Инфанта дона Энрике степени Великий офицер.

Государственный совет при президенте Португалии принял решение, что ситуация футболиста не попадает под правила изъятия государственных наград. Таким образом, процесс по лишению Роналду государственных почестей открыт не будет.