Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду не лишат государственных наград Португалии

    Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет лишен государственных наград у себя на родине.

    Суд Мадрида приговорил Роналду к условному сроку на 23 месяца и штрафу в размере 18,8 миллиона долларов за налоговые махинации в период выступлений в Испании.

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» является Кавалером Большого креста национального Ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной команды на чемпионате Европы – 2016. Также в 2014 году Роналду был награжден звездой Ордена Инфанта дона Энрике степени Великий офицер.

    Государственный совет при президенте Португалии принял решение, что ситуация футболиста не попадает под правила изъятия государственных наград. Таким образом, процесс по лишению Роналду государственных почестей открыт не будет.

    • Роналду в текущем сезоне провел 21 матч в составе «Ювентуса» в Серии А, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
    • В Лиге чемпионов португалец провел 5 игр, забив 1 гол и отдав 2 голевых паса.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2019 01:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 2 февраля 2019, 09:40

      Все отобрать, посадить и там он станет звездой - попа нормальная у него

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 февраля 2019, 08:37

      Да трудно себе представить нашему брату, как можно 19 лямов зелени из своего кармана выложить. А у него значит они просто есть..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > sovok 2 февраля 2019, 14:15

      И воровать так же?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > sovok 2 февраля 2019, 15:13

      У тебя что миллион зеленых имеется?! У меня даже лишнего миллиона деревянных нет..Каких то 70 косарей в месяц!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11