Азмун стал игроком «Зенита»

Азмун увеличит вариативность в атаке и прежде всего в контратаке. На сегодняшнее место Заболотного это не повлияет. Роль Кокорина в этом сезоне уже определили следователи и судьи. А по-видимому, не рассчитывают на Дриусси и (или) Ригони, более вероятно, на первого.
«Зенит» и «Рубин» договорились о переходе Сердара Азмуна в состав сине-бело-голубых. Соглашение с игроком сборной Ирана рассчитано на 3,5 года. Информацию подтвердила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.
- В декабре 2012 года нападающий перешел в казанский «Рубин», где отыграл полтора сезона.
- В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне-2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата страны.
- В прошлом сезоне Азмун вернулся в «Рубин».