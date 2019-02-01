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    Азмун стал игроком «Зенита»

    «Зенит» и «Рубин» договорились о переходе Сердара Азмуна в состав сине-бело-голубых. Соглашение с игроком сборной Ирана рассчитано на 3,5 года. Информацию подтвердила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

    За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.

    • В декабре 2012 года нападающий перешел в казанский «Рубин», где отыграл полтора сезона.
    • В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне-2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата страны.
    • В прошлом сезоне Азмун вернулся в «Рубин».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    01.02.2019 23:44
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 2 февраля 2019, 15:18

      Азмун увеличит вариативность в атаке и прежде всего в контратаке. На сегодняшнее место Заболотного это не повлияет. Роль Кокорина в этом сезоне уже определили следователи и судьи. А по-видимому, не рассчитывают на Дриусси и (или) Ригони, более вероятно, на первого.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 февраля 2019, 14:36

      Кокорину теперь уже можно в тюремную команду до заявиться, на него в Зените уже не рассчитывают.
      Насчет деревянного Заболотного, за него бы особо не переживал это для подмены не молодого Дзюбы. Хотя конечно Азмун на втором этаже с его прыжком получше болота будет.

      1
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 2 февраля 2019, 10:17

      А вот мне кажется, что как раз с ним и не будет никаких проблем по адаптации и забиваемости, не знаю на сколько переплатил Зенит, знаю что девиденты от Азмуща начнут быстро возвращаться!!!(ИМХО)

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 февраля 2019, 10:03

      Ну, раз берут Азмуна, значит на Кокошу уже не рассчитывают.

      1
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Владислав Vlad 2 февраля 2019, 10:18

      Продливают до 8 апреля (следствие запросило)

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:09

      Скорей всего Заболотному придется сесть на лавку.

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 февраля 2019, 09:24

      Привет, Саня ! Так он на ней прочно и сидит. )))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 09:38

      Привет Олег! Редко но выходил все же. Теперь ему появится на поле будет еще трудней.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 февраля 2019, 09:44

      В конце матча для премии или в помощь Дзюбе, когда проигрывают и идут навесы и забросы в штрафную. Так и сейчас будет изредка появляться, если в аренду не отдадут. Так уже было в "Зените" заявленного в ЛЕ "игрока-лавочника" отдавали в аренду. Летом будет большой кипишь в клубе и со многими расстанутся.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 09:54

      Согласен ,на замену наверное будет выходить. Но для любого игрока желательна игровая практика. Возможно аренда ему как то поможет. Играя за Тосно он был лидером и не случайно его взяли в Зенит.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 февраля 2019, 10:14

      Быть лидером в "Тосно" это одно. В "Зенит" много приходило лидеров более мастеровитых из разных клубов, но кроме Данни никто там им так и не стал в Питере. Его уровень клубы середнячки и аутсайдеры РПЛ. Ни он, ни Макаров в Динамо ( у того травма, правда была ) не оправдывают ожиданий. В тульский "Арсенал", "КС" там бы может и играл.

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 10:25

      Конечно его уровень средней команды РПЛ.

      6
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 14:44

      Заболотный атлетичный и борется (Манчини увидел его место-это рабочая лошадка и кстати с пасом !)..а вот Дзюба бесполезен! в новой команде ! Дзюба игрок средней команды (навесы , забросы)..но точно он не игрок сильной команды!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 2 февраля 2019, 14:47

      Что там увидел Манчини, я и слышать не хочу, не то, чтобы видеть. Я оцениваю игрока по его техническому мастерству и игровому интеллекту. Оба не гроссмейстеры, но Заболотный против Дзюбы второразрядник...

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      САДЫЧОК > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 14:52

      у них на поле разные задачи.Для сильной команды Дзюба не подходит , поэтому видно , что его по тихоньку сливают из Зенита .

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      САДЫЧОК > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 14:53

      вот . посмотри ..дали вольную в последнем матче без обязательств играть там на Дзюбу и других и раскрылись Терентьев , Заболотный и другие

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      Рубик Докоян > САДЫЧОК 2 февраля 2019, 15:01

      Если у тебя сомнения по моей спортивной эрудиции и знаниям, то посмотри на мой возраст. Я ещё 50 лет назад дрючил многих в различных спортивных викторинах, конкурсах, спорах и пари. Мне не надо рассказывать кто есть кто в нашем футболе как и во многих других видах спорта. Но на своё мнение каждый имеет право. У меня по Дзюбе и Заболотному своё. В отличие от многих, я не руководствуюсь симпатиями и антипатиями к тому или иному игроку и его клубной принадлежности, а оцениваю только их техническое игровое мастерство. А если брать волевые, лидерские, личностные качества, которые значимы в игровых видах спорта, то где Дзюба, а где Заболотный ?...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 2 февраля 2019, 15:05

      Да не надо смотреть на игры, которые проходят тем более на первых сборах. Вот в официальных играх, где надо давать игру и результат и посмотрим. Дзюбе никому ничего не надо доказывать, а Заболотному и Терентьеву надо. Они игроки глубокого запаса.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 15:10

      Здесь , другая ситуация ! Не в тренеровочном матче суть -а в том , что данные экземпляры сыграли без указки тренера и других игроков и сыграли очень хорошо !

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      Рубик Докоян > САДЫЧОК 2 февраля 2019, 15:17

      ))) Я так не могу судить. Ибо там не был и не слышал какую игровую установку давал Семак отдельным игрокам и в целом по игре команды. Они сыграли как сыграли. Заболотный был хорош и на сборах у Манчини, а потом ничего не показал по ходу чемпионата и когда его вызывали в сборную. Кроме желания и работоспособности у него ничего не видно. Это как в школе, одни берут усидчивостью и зубрёжкой, а другим всё даётся легко, и они много времени не тратят за уроками.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 15:30

      Вот , ты увидел в Дзюбе высококлассного игрока ! но . он обычный средний игрок-кроме лидерских качеств и высокого роста . позволяющего выигрывать 2 этаж у средних команд-у него ничего нет ! Провал игры на дзюбу в матче со Швецией и последних матчах Зенита в чемпионате прошлого года-тому подтверждение !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 2 февраля 2019, 15:41

      Где у меня написано, что он высококлассный игрок ? Я его сравниваю только с Заболотным. Они оба габаритных форварда своего амплуа, где Дзюба предпочтительней по многих характеристикам. Поэтому он играет в основе Зенита, и сборной, и не терялся нигде, играя в аренде. А всем доказывал и показывал, что он может. Я стольких видел высококлассных игроков за своё почти 60-летнее боление, что эти двое стоят далеко в сторонке и молча курят...

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > zigbert 3 февраля 2019, 10:45

      Не его команда это факт, мне кажется мешает ему раскрыться давление и ответственность.Срочно отдавать в аренду,согласен.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 10:56

      Возраст здесь не причем и прошлые заслуги тоже. По сути, конечно Дзюба сильнее, но пока.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 февраля 2019, 08:34

      значит, дзюбу сплавят летом

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Chesn0k 2 февраля 2019, 14:45

      по раскладу-он точно не нужен и не вписывается !

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 2 февраля 2019, 08:13

      Хоть теперь з.п. смогут платить..

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 февраля 2019, 07:24

      Еще одного игрока "похоронили"!

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 февраля 2019, 06:00

      Надеюсь что Сердар правильно рассчитал свои силы и возможности и ему удастся зацепиться за основу .Иначе наш чемпионат снова может потерять яркого игрока как это было уже не раз с другими переходившими в Зенит,но так и не сумевшими проявить себя...Конкуренция в Питере всё же большущая...

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      Рейтинг: +1430

      balam 2 февраля 2019, 03:47

      надеюсь не повторит судьбу Домингеса и Бухарова. не слышно про Соловьева

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