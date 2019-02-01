Азмун стал игроком «Зенита»

«Зенит» и «Рубин» договорились о переходе Сердара Азмуна в состав сине-бело-голубых. Соглашение с игроком сборной Ирана рассчитано на 3,5 года. Информацию подтвердила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.