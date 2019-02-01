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    Чернов: «Сказал Головину: «Ты не виноват, что в «Монако» каждый матч люди на 10-й минуте удаляются»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что не видит вины полузащитника «Монако» Александра Головина в плохих результатах монегасков в этом сезоне.

    Команда Леонарду Жардима вылетели из Кубка Франции, Кубка лиги и Лиги чемпионов, а в чемпионате после 22-х туров занимает предпоследнее место.

    «С Головиным на связи. В Counter-Strike играем, в «ВКонтакте», по WhatsApp переписываемся. Поздравил его с первым голом за «Монако», сказал: «Саня, красавчик! Ты не виноват, что в твоей команде люди на 10-й минуте каждый матч удаляются. Тяжело всю игру вдесятером обороняться».

    Понятное дело, он очень хотел забить. Всe повторял: «Когда забью, когда забью?» Куча моментов была, но мяч упорно не шeл в ворота. Думаю, после этого гола у Сани игра пойдeт, и всe будет хорошо», – сказал Чернов.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА прошлым летом за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.02.2019 16:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      underground_10 1 февраля 2019, 17:39

      2 передачи и 1 гол. В команде, которая сейчас дно.

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