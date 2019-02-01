Азара признали футболистом года в Бельгии. Витсель – на втором месте

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Болельщики признали полузащитника «Челси» Эдена Азара лучшим футболистом Бельгии в 2018 году.
За 28-летнего игрока отдали свои голоса 14974 респондента.
На втором месте расположился хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель (3801), третье досталось полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне (2005).
- В 2017 году Азар также был назван бельгийским игроком года. По итогам 2018 года он получил в Бельгии звание спортсмена года.
- В прошлом году полузащитник выиграл Кубок Англии в составе «Челси» и завоевал бронзовые медали чемпионата мира со сборной Бельгии.