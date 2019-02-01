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    Азара признали футболистом года в Бельгии. Витсель – на втором месте

    Болельщики признали полузащитника «Челси» Эдена Азара лучшим футболистом Бельгии в 2018 году.

    За 28-летнего игрока отдали свои голоса 14974 респондента.

    На втором месте расположился хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель (3801), третье досталось полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне (2005).

    • В 2017 году Азар также был назван бельгийским игроком года. По итогам 2018 года он получил в Бельгии звание спортсмена года.
    • В прошлом году полузащитник выиграл Кубок Англии в составе «Челси» и завоевал бронзовые медали чемпионата мира со сборной Бельгии.

    Источник: Твиттер сборной Бельгии

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    01.02.2019 15:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      bbeythetu 2 февраля 2019, 20:30

      bettingtime.ru отличные экспрессы

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 февраля 2019, 21:53

      де Брюйне сильнее !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2019, 19:45

      азар дно ! де брюйне лучше и даже витсель работяга !

      1
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