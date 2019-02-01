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    Сульшер убедил Марсьяля остаться в «МЮ», сказав французу, что он может повторить судьбу Роналду

    «Манчестер Юнайтед» вчера продлил контракт с нападающим Антони Марсьялем.

    Как сообщает Mirror, убедил футболиста принять это решение главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Специалист сказал французу, что он может повторить в команде судьбу Криштиану Роналду, став ее лидером. Португалец выступал за манкунианцев с 2003-го по 2009 год, после чего перешел в «Реал», а летом прошлого года перебрался в «Ювентус».

    Марсьяль спросил норвежца, может ли он равняться на Роналду, на что получил ответ: «Конечно, это зависит от любого игрока, если вы принимаете решение о том, как развивать свою карьеру».

    • «МЮ» приобрел Марсьяля у «Монако» в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • Новый контракт форварда с «Юнайтед»​ рассчитан до июля 2024 года.
    • В текущем сезоне футболист провел за «МЮ» 25 встреч, записав на свой счет 10 голов и одну результативную передачу.

    Источник: Mirror

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    01.02.2019 13:59
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    Комментарии83
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 февраля 2019, 21:54

      Олег, Толик... я ушёл!
      приятного просмотра

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 февраля 2019, 21:56

      Пока, Андрюша. Сам куняю за ноутом и кофе не помогло, но надо посмотреть. )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 21:47

      Ладно, потом расскажете что чем закончилось.
      Всем до завтра.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 6 февраля 2019, 21:49

      Пока, Серёга, спокойной ночи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 февраля 2019, 21:33

      я бы может посмотрел испанскую трагикомедию .... но только в том случаи если бы там жозе моуриньо шайбу сбрасывал, или тина канделаки публично серхио рамосу свои трусы презентовала, а месси носовой платок ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 20:47

      На сегодня я закончу.Всего доброго. До завтра!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 февраля 2019, 20:49

      Пока, Саша, до завтра. Спокойной ночи .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 21:04

      ждём тебя Саня!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 6 февраля 2019, 21:15

      Да завтра, ждем..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:39

      меня чё взбодрила хлопцы...! Макс Ростовский к нам заходил...! веть ждём же ....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:42

      А когда он к нам заходил ? Или когда вчера появился на одной из веток ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:43

      да я не знаю точно когда... пришёл, стоит несколько плюсов от него

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:44

      Понятно. Ну хоть к кому-то заходит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:48

      это хороший знак Олег !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:50

      Посмотрим, сколько он скитаться будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:35

      зигберт (с) - ты сразу на траву перевёл

      сайт то футбольный...мы же не какие нибудь там гандболисты, что бы искусственные покрытия здесь обсуждать )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:42

      Здесь трудно с тобой не согласится.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 20:47

      Саня , мой аргумент, лежал в свёртке из под газеты.... не люблю холщённую бумагу.... да вообще ничего холщённого не люблю)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:15

      зигберт (с) - наш девиз - из искры пламя...

      пытался тут один один спалить россию в пламени мировой революции.... русский народ для него был хворостом.....даром что Лев Давидович ... пришлось ледорубом успокаивать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:21

      Были такие идеи и все в них верили. Но это не один Троцкий придумал. "Мы на злобу всем буржуям ,мировой пожар раздуем".

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 20:26

      Иосиф прикурил трубочку, и притушил костёрчик

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 февраля 2019, 19:59

      зигберт (с) - сто томов написал наш главный коммунист...

      и всё это под парафиновую свечку, молоком .... хорошо что лампочки тогда с шариковой ручкой не было, а то до сих про бы его было не остановить)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:04

      Соперничать с ним по скорости писания было невозможно. Обставит любого. Даже перо нагревалось ,приходилось студить.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 20:06

      перо грелось, бумага воспламенялась, летели искры революции )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:09

      Правильно наш девиз :"Из искры возгорится пламя".

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:10

      А ведь в школе все проходили.. Как надзиратель не заглянет Ленин все хлебушек жует..

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 6 февраля 2019, 20:21

      пепельницы и чернильницы сожрал упаковками... да и вообще канцелярскими товарами не брезговал.... как изжога не мучила..?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:22

      )))+++

      5
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 19:56

      Кто-то спешит жить, а кто-то умереть, укорачивая себе жизнь своими пагубными привычками...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 19:59

      Таких примеров из жизни звезд в последнее время ,предостаточно.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 февраля 2019, 20:05

      Химия на месте не стоит и всё больше синтетических и тяжёлых "лекарств" для них производят.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:06

      И уходят, кто в постели, кто на сцене или за кулисами...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:06

      ещё неизвестно сколько загубила его фраза его "буду умирать молодым" ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:08

      Олег ,да просто волосы дыбом встают. К чему придем?
      В наше время такого не было.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 февраля 2019, 20:11

      Тогда были другие "лекарства" и "радости жизни". Для нашего поколения и старше -- это портвейн и женщины. Было чем заняться и занять молодёжь, а сейчас вся жизнь у них в интернете.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:16

      С одной стороны без интернета сейчас нельзя. Но ведь молодежь должна быть физически развитая. А они мало того спортом не занимаются ,так еще и продукты употребляют плохого качества.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 февраля 2019, 20:21

      У нас всё было : двор, улица, школа, кружки, спортивные секции, соревнования, танцы, кафе, кино, театр. И всё бесплатно за исключением начиная с танцев. Но всё было дёшево и каждой семье по карману.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 20:25

      в точку Алесс! натуральной травы не достать.... пока сам не вырастишь..
      а на химии они быстро в "децелов" превращаются

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:27

      Насчет цены верно ,все было доступно и приемлемо. Сейчас же попробуй собрать ребенка в школу. А сколько сейчас на выпускные балы отстегивают.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:29

      Ну конечно ты сразу на траву перевел.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 февраля 2019, 20:31

      А повседневно собирают, то на охрану, ремонт факультатив, Днюхи учителей и т.д.

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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:40

      Раньше с нас собирали только на обеды в школьном буфете. Все ученики были примерно равны а сейчас идет разграничение на бедных и богатых. Тут даже одна учительница выступила что бы в буфете бедные сидели отдельно и знали свое место.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 февраля 2019, 20:52

      У нас этого не было разобщения ни по одежде, ни по достатку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 февраля 2019, 19:44

      сбылось предсказание бабангиды.....сегодня "децела" прикопали....
      "....выносите гроб с толмацким...... нах..уй уже..."

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 19:47

      Пусть земля ему будет пухом. Для кого то он был кумиром.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 19:49

      точно не для нас.... хай лежит

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 19:53

      А я грешным делом о тебе подумал Андрей.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 20:01

      )))+
      из евреев, только кобзона слушаю.... стоя , когда о Ленине поёт)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:05

      Ну Андрей ,ты неподражаем!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 20:09

      просто вывили на ударную позицию....а я чисто замкнул..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:11

      В сообразительности тебе не откажешь. И что интересно схватываешь все на лету.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 6 февраля 2019, 20:17

      просто хорошо дрессирован..) ....если сахарок на нос положить, выкину фокус)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 6 февраля 2019, 20:34

      Оно и заметно ,работаешь над собой!

      4
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