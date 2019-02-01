Сульшер убедил Марсьяля остаться в «МЮ», сказав французу, что он может повторить судьбу Роналду

«Манчестер Юнайтед» вчера продлил контракт с нападающим Антони Марсьялем.

Как сообщает Mirror, убедил футболиста принять это решение главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Специалист сказал французу, что он может повторить в команде судьбу Криштиану Роналду, став ее лидером. Португалец выступал за манкунианцев с 2003-го по 2009 год, после чего перешел в «Реал», а летом прошлого года перебрался в «Ювентус».

Марсьяль спросил норвежца, может ли он равняться на Роналду, на что получил ответ: «Конечно, это зависит от любого игрока, если вы принимаете решение о том, как развивать свою карьеру».