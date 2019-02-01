Экс-тренер «МЮ»: «Лингард всегда был английской версией Иньесты»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстеен поделился мнением о полузащитнике команды Джесси Лингарде. Голландский специалист работал в английском клубе с 2007-го по 2013 год.

«Сэр Алекс Фергюсон всегда имел четкое представление о том, как выглядит хороший игрок: у него должны были быть быстрые ноги, быстрый мозг и большое сердце.

В основном Джесси имел все это, но он был слишком миниатюрным для своего возраста. Я работал с ним с восьми или девяти лет и брал его за границу на турниры. И ему всегда приходилось сражаться на поле, потому что он был очень маленьким.

Но все вещи выравниваются, и в конечном итоге только три вещи имеют значение – быстрые ноги, быстрый мозг и большое сердце. Чем он и обладал в достаточной степени.

Пока я и сэр Алекс были в клубе, было очень важно продолжать привлекать молодых игроков. Джесси отличается тем, что он всегда был английской версией Иньесты. Он может играть в зонах, он очень подвижный и невероятно ловкий. Он может обыграть, и он хорош в комбинационной игре.

Последние несколько сезонов он начал забивать важные голы», – сказал Меленстеен.