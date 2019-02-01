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    Экс-тренер «МЮ»: «Лингард всегда был английской версией Иньесты»

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстеен поделился мнением о полузащитнике команды Джесси Лингарде. Голландский специалист работал в английском клубе с 2007-го по 2013 год.

    «Сэр Алекс Фергюсон всегда имел четкое представление о том, как выглядит хороший игрок: у него должны были быть быстрые ноги, быстрый мозг и большое сердце.

    В основном Джесси имел все это, но он был слишком миниатюрным для своего возраста. Я работал с ним с восьми или девяти лет и брал его за границу на турниры. И ему всегда приходилось сражаться на поле, потому что он был очень маленьким.

    Но все вещи выравниваются, и в конечном итоге только три вещи имеют значение – быстрые ноги, быстрый мозг и большое сердце. Чем он и обладал в достаточной степени.

    Пока я и сэр Алекс были в клубе, было очень важно продолжать привлекать молодых игроков. Джесси отличается тем, что он всегда был английской версией Иньесты. Он может играть в зонах, он очень подвижный и невероятно ловкий. Он может обыграть, и он хорош в комбинационной игре.

    Последние несколько сезонов он начал забивать важные голы», – сказал Меленстеен.

    • Лингард дебютировал в основной команде «МЮ» в августе 2014 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 25 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: 888sport

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    01.02.2019 11:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 19:42

      Сравнивать только не с Иньестой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 февраля 2019, 13:46

      что?

      2
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