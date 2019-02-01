Спаллетти: «Перишич получил солидное предложение от «Арсенала», но затем понял, что его обманули»

Обман в чем состоял? Начал говорить так говори.. А так впустую обвинять серьёзный клуб как то не очень..
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Ивана Перишича в «Арсенал».
Ранее сообщалось, что лондонцы заинтересованы в подписании хорвата в зимнее трансферное окно, а сам футболист заявлял, что хочет покинуть миланский клуб.
«Такая история действительно была, но он профессионал, понимает свою роль и вчера был настроен уже совсем по-другому.
Такие вещи случаются в трансферное окно: игрок получил внушительное предложение и поддался искушению. Но после он понял, что его обманули, и пошел на попятную.
Теперь он возобновит тренировки, и как только его мысли полностью вернутся в «Интер», мы позволим ему играть», – сказал Спаллетти.
- Перишич выступает за «Интер» с 2015 года.
- Контракт 29-летнего футболиста с миланцами рассчитан до 2022 года.
- В этом сезоне хавбек провел за черно-синих 25 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.