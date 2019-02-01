Спаллетти: «Перишич получил солидное предложение от «Арсенала», но затем понял, что его обманули»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Ивана Перишича в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что лондонцы заинтересованы в подписании хорвата в зимнее трансферное окно, а сам футболист заявлял, что хочет покинуть миланский клуб.

«Такая история действительно была, но он профессионал, понимает свою роль и вчера был настроен уже совсем по-другому.

Такие вещи случаются в трансферное окно: игрок получил внушительное предложение и поддался искушению. Но после он понял, что его обманули, и пошел на попятную.

Теперь он возобновит тренировки, и как только его мысли полностью вернутся в «Интер», мы позволим ему играть», – сказал Спаллетти.