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    Спаллетти: «Перишич получил солидное предложение от «Арсенала», но затем понял, что его обманули»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Ивана Перишича в «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что лондонцы заинтересованы в подписании хорвата в зимнее трансферное окно, а сам футболист заявлял, что хочет покинуть миланский клуб.

    «Такая история действительно была, но он профессионал, понимает свою роль и вчера был настроен уже совсем по-другому.

    Такие вещи случаются в трансферное окно: игрок получил внушительное предложение и поддался искушению. Но после он понял, что его обманули, и пошел на попятную.

    Теперь он возобновит тренировки, и как только его мысли полностью вернутся в «Интер», мы позволим ему играть», – сказал Спаллетти.

    • Перишич выступает за «Интер» с 2015 года.
    • Контракт 29-летнего футболиста с миланцами рассчитан до 2022 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за черно-синих 25 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    01.02.2019 11:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 11:55

      Обман в чем состоял? Начал говорить так говори.. А так впустую обвинять серьёзный клуб как то не очень..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > mihail200606 1 февраля 2019, 13:03

      Солидарен!

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > mihail200606 1 февраля 2019, 14:08

      Арсенал серьезный долго думал чтоб написать дегенерат

      -3
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      Рейтинг: +91

      Ozabot > mihail200606 2 февраля 2019, 15:23

      Обещали жениться, но даже не поматросили, а Перишич уже начал искать квартиру в Лондоне и подписался на страничку «Арсенала» в инстаграме ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 1 февраля 2019, 11:35

      О чем это макаронник языком ляпает ?

      0
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