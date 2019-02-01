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    «Бетис» арендовал защитника «Барселоны» Эмерсона

    «Бетис» арендовал флангового защитника «Атлетико Минейро» и молодежной сборной Бразилии Эмерсона Апаресидо.

    В Бразилии футболист провел 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевых паса и заработал 12 желтых карточек.

    • Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.
    • Ранее каталонцы объявили о трансфере футболиста за 12 миллионов евро.
    • К одноклубникам из «Барселоны» бразилец присоединится 1 июля 2019 года.

    Источник: Официальный сайт «Бетиса»

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    01.02.2019 06:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 февраля 2019, 07:31

      Оригинально. Арендная плата пойдёт в Бразилию я так понимаю, не в Барсу?
      За полгодика обвыкнется в Испании, в Барсу придёт уже не с нуля, с адаптацией будет проще.

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