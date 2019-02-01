«Бетис» арендовал защитника «Барселоны» Эмерсона

Оригинально. Арендная плата пойдёт в Бразилию я так понимаю, не в Барсу?
За полгодика обвыкнется в Испании, в Барсу придёт уже не с нуля, с адаптацией будет проще.
«Бетис» арендовал флангового защитника «Атлетико Минейро» и молодежной сборной Бразилии Эмерсона Апаресидо.
В Бразилии футболист провел 42 матча, забил 2 гола, отдал 2 голевых паса и заработал 12 желтых карточек.
- Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.
- Ранее каталонцы объявили о трансфере футболиста за 12 миллионов евро.
- К одноклубникам из «Барселоны» бразилец присоединится 1 июля 2019 года.