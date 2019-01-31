Кудряшов подписал контракт с «Истанбулом Башакшехир»

Защитник Федор Кудряшов, имеющий статус свободного агента, подписал контракт с «Истанбулом Башакшехир», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, турецкий клуб и 31-летний игрок заключили соглашение сроком на шесть месяцев с возможностью его продления еще на два года.