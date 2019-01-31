Кудряшов подписал контракт с «Истанбулом Башакшехир»

Травмы его замучили в последнее время. Игрок качественный.
Защитник Федор Кудряшов, имеющий статус свободного агента, подписал контракт с «Истанбулом Башакшехир», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, турецкий клуб и 31-летний игрок заключили соглашение сроком на шесть месяцев с возможностью его продления еще на два года.
- Последним клубом Кудряшова был «Рубин».
- За казанский клуб в нынешнем сезоне он провел десять матчей. Результативными действиями в них футболист не отметился.
- После 19-ти туров «Истанбул Башакшехир» лидирует в чемпионате Турции, опережая «Галатасарай» на шесть очков.
- В подписании Кудряшова был заинтересован «Зенит».