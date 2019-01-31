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    Кудряшов подписал контракт с «Истанбулом Башакшехир»

    Защитник Федор Кудряшов, имеющий статус свободного агента, подписал контракт с «Истанбулом Башакшехир», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, турецкий клуб и 31-летний игрок заключили соглашение сроком на шесть месяцев с возможностью его продления еще на два года.

    • Последним клубом Кудряшова был «Рубин».
    • За казанский клуб в нынешнем сезоне он провел десять матчей. Результативными действиями в них футболист не отметился.
    • После 19-ти туров «Истанбул Башакшехир» лидирует в чемпионате Турции, опережая «Галатасарай» на шесть очков.
    • В подписании Кудряшова был заинтересован «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2019 23:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 18:07

      Травмы его замучили в последнее время. Игрок качественный.

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 1 февраля 2019, 10:38

      В Ростове бились за имидж естественно подняли свою ценовую планку молодцы , как свалили с команды , так одни на лавки присели за большие деньги, а другие валят потому что денег не платят, а играть за идею естественно не кайф, а как красиво говорили мы за Бикеичем идем он наш тренер))),Жаль конечно но мое мнение что Ростов Бикеича это была его лебединная песня , второго такого он может не повторить, Полюбому удачи всем Бикеичу и Мужикам которые нас радовали в эти золотые года для Ростова))). А Федя молодец пахарь еще тот. я думаю молодец в 31год пошол туда где платят.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 08:32

      Если бы " Зенит" был заинтересован в его подписании, то Кудряшов был бы в Питере, а не в Стамбуле...

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 февраля 2019, 02:23

      Если заиграет будет хорошо - шанс сыграть в ЛЧ - с Рубином такое вряд ли было бы возможно в этом сезоне...

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 1 февраля 2019, 00:23

      Ха ха.С утра летит в Фенер,вечером в Зенит,а к полуночи в Истанбул

      0
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      Рейтинг: +748

      99-й > волчарик 1 февраля 2019, 12:02

      А проснётся в Константинополе

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 февраля 2019, 00:18

      Уф, слава Богу не в Зенит!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 1 февраля 2019, 00:06

      Чемпионом станет!!!!

      2
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