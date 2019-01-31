Sky Sport Italia: Кьеллини пропустит две недели

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини из-за травмы пропустит две недели, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, углубленное медицинское обследование поврежденной голени 34-летний игрок пройдет завтра. По предварительным данным, он останется вне игры на срок две недели. Итальянец успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».