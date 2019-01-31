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    Sky Sport Italia: Кьеллини пропустит две недели

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини из-за травмы пропустит две недели, сообщает Sky Sport Italia.

    По информации источника, углубленное медицинское обследование поврежденной голени 34-летний игрок пройдет завтра. По предварительным данным, он останется вне игры на срок две недели. Итальянец успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

    • В этом сезоне Кьеллини забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 23 играх.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Sky Sport Italia

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    31.01.2019 19:51
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