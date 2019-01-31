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    Маркизио: «Опасаюсь русских водителей, особенно когда еду с детьми. Они специфические»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал об отношении к россиянам. По словам итальянца, наибольшее опасение у него вызывают водители.

    «Что нравится и не нравится в русских? По работе мне сложно судить: у нас подобралась очень хорошая компания игроков, которые создали здоровый, почти родственный коллектив. Вне команды пока тоже непросто определить: я почти не знаю русских, так как еще не сблизился ни с кем, чтобы их понять глубже.

    Но в целом отношение ко мне всегда очень хорошее и открытое. А вот ваших водителей я опасаюсь, особенно когда еду с детьми. Перестраиваются то вправо, то влево, поворачивают так, что… (крутит головой, смеется.) Как я говорил: специфические водители!» – сказал Маркизио.

    • Хавбек перешел в «Зенит» из «Ювентуса» летом 2018 года.
    • До этого футболист всю жизнь выступал в Италии.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    31.01.2019 18:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 31 января 2019, 22:23

      время деньги все спешат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 31 января 2019, 20:16

      И это говорит итальянец?!!! Похоже, Маркизио уже позабыл из какой страны приехал )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      southerner 31 января 2019, 19:12

      еще русских от чурок отличать по манере вождения не научился, и как объяснить это итальянцу

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      jet andy 31 января 2019, 18:53

      К огромному сожалению неадекватов на наших дорогах пруд пруди.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 31 января 2019, 18:35

      Как увидишь красную машину(такие любят женщины)держись от неё подальше)

      3
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      Рейтинг: +451

      Illars 31 января 2019, 18:26

      он прям мягко выразился)

      3
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