Маркизио: «Опасаюсь русских водителей, особенно когда еду с детьми. Они специфические»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал об отношении к россиянам. По словам итальянца, наибольшее опасение у него вызывают водители.

«Что нравится и не нравится в русских? По работе мне сложно судить: у нас подобралась очень хорошая компания игроков, которые создали здоровый, почти родственный коллектив. Вне команды пока тоже непросто определить: я почти не знаю русских, так как еще не сблизился ни с кем, чтобы их понять глубже.

Но в целом отношение ко мне всегда очень хорошее и открытое. А вот ваших водителей я опасаюсь, особенно когда еду с детьми. Перестраиваются то вправо, то влево, поворачивают так, что… (крутит головой, смеется.) Как я говорил: специфические водители!» – сказал Маркизио.