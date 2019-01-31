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    Джикия: «В первый раз приехал в сборную России с огромными глазами. Вообще не понимал, куда попал»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему выбрал сборную России, а не Грузии.

    25-летний футболист дебютировал за российскую национальную команду 5 июня 2017 года в товарищеском матче с Венгрией (3:0).

    «Почему выбрал сборную России? Просто я так захотел, и это был только мой выбор. Если честно, даже не советовался с родителями – ни с мамой, ни с папой. Наоборот, они подержали меня в моем выборе. Это было исключительное мое решение, и я ни о чем не жалею.

    Сделал такой выбор, потому что я здесь родился, здесь вырос, здесь прошел через прошел через это все, здесь добился своих успехов. И то, что здесь оценили мои достижения, мне это было очень приятно. И я решил выбрать сборную России, и, надеюсь, что пригодился правильно. Не оказался тем, кто со временем будет не нужен.

    Когда меня в первый раз вызвали в сборную, я приехал туда с огромными глазами. Мне было все так интересно. Я вообще не понимал, куда попал. Например, те же тренировки. Казалось бы, в тот же самый квадрат играешь, что и в своем клубе, но это было просто нереально. И вот это все чувство было очень классным.

    Затем со временем ты приживаешься чуть-чуть, становишься своим уже… Не знаю, как объяснить это. Просто и в «Спартаке» сейчас, и в сборной, когда приезжаю, чувствую себя счастливым человеком», – сказал Джикия в интервью ведущей Марии Командной в программе COMMANDOS.

    Источник: YouTube-канал COMMANDOS

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    31.01.2019 13:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 18:53

      Правильно Георгий ,каждый сам должен принимать свое решение.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 31 января 2019, 14:13

      Это хорошо, что Георгий выбрал нас.Наша сборная от этого только выиграла.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 31 января 2019, 14:01

      ну нет больше новостей про Спартак , да админы ?

      0
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      Рейтинг: +135

      dimazavr > giluxa1963 31 января 2019, 16:06

      А это симпатичная новость, правда, написана неграмотно, но... вполне.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > 2 февраля 2019, 15:15

      это с каких пор свиной канал вдруг стал синим там даже слушать не надо что говорят просто все красное

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > 7 февраля 2019, 17:38

      не надо уходить от темы канал то свиной

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > 8 февраля 2019, 21:09

      вы же со своим свиным рылом лезите где вам делать нечего п..... ры красно ж о пые

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