Джикия: «В первый раз приехал в сборную России с огромными глазами. Вообще не понимал, куда попал»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему выбрал сборную России, а не Грузии.

25-летний футболист дебютировал за российскую национальную команду 5 июня 2017 года в товарищеском матче с Венгрией (3:0).

«Почему выбрал сборную России? Просто я так захотел, и это был только мой выбор. Если честно, даже не советовался с родителями – ни с мамой, ни с папой. Наоборот, они подержали меня в моем выборе. Это было исключительное мое решение, и я ни о чем не жалею.

Сделал такой выбор, потому что я здесь родился, здесь вырос, здесь прошел через прошел через это все, здесь добился своих успехов. И то, что здесь оценили мои достижения, мне это было очень приятно. И я решил выбрать сборную России, и, надеюсь, что пригодился правильно. Не оказался тем, кто со временем будет не нужен.

Когда меня в первый раз вызвали в сборную, я приехал туда с огромными глазами. Мне было все так интересно. Я вообще не понимал, куда попал. Например, те же тренировки. Казалось бы, в тот же самый квадрат играешь, что и в своем клубе, но это было просто нереально. И вот это все чувство было очень классным.

Затем со временем ты приживаешься чуть-чуть, становишься своим уже… Не знаю, как объяснить это. Просто и в «Спартаке» сейчас, и в сборной, когда приезжаю, чувствую себя счастливым человеком», – сказал Джикия в интервью ведущей Марии Командной в программе COMMANDOS.