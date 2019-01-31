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    18-летний форвард Матондо перешел из «Манчестер Сити» в «Шальке»

    «Шальке-04» объявил о трансфере форварда Рабби Матондо из «Манчестер Сити». Контракт рассчитан до 2023 года.

    «Еще до начала переговоров я знал кое-что о «Шальке»: здесь играли Месут Озил, Иван Ракитич, Лерой Сане. У меня были очень хорошие переговоры с тренером, мои новые одноклубники тоже говорили только хорошее. К тому же Бундеслига – классный чемпионат. Считаю, что я принял правильное решение для своего спортивного будущего, я в предвкушении стать частью клуба и его будущих планов», – сказал Матондо.

    • Матондо выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей за молодежный состав «Сити», забил шесть голов и отдал четыре голевые передач.

    Источник: Официальный сайт «Шальке-04»

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    31.01.2019 00:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 31 января 2019, 08:18

      За него Шальке выиграл борьбу у обеих Боруссий и заплатил аж 9 миллионов евро. Так что ставки высоки. Должен, как можно быстрее, начать себя проявлять. Пока не понятно только, есть ли у МС право приоритетного выкупа.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 06:42

      Да трудно молодняку в Англии пробиться в состав, даже нереально, а вот Германия самое то, там любят молодежь ставить в состав и доверяют, а потом продадут кому нибудь из грандов и это вам не Россия, тут деревянные Заболотные, Шатовы и Миранчуки важнее, которые только и могут забивать Енисею и прочему шлаку

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