18-летний форвард Матондо перешел из «Манчестер Сити» в «Шальке»

«Шальке-04» объявил о трансфере форварда Рабби Матондо из «Манчестер Сити». Контракт рассчитан до 2023 года.

twit text — Schalke 04 USA (@s04_us) 30 января 2019 г.

«Еще до начала переговоров я знал кое-что о «Шальке»: здесь играли Месут Озил, Иван Ракитич, Лерой Сане. У меня были очень хорошие переговоры с тренером, мои новые одноклубники тоже говорили только хорошее. К тому же Бундеслига – классный чемпионат. Считаю, что я принял правильное решение для своего спортивного будущего, я в предвкушении стать частью клуба и его будущих планов», – сказал Матондо.