18-летний форвард Матондо перешел из «Манчестер Сити» в «Шальке»

За него Шальке выиграл борьбу у обеих Боруссий и заплатил аж 9 миллионов евро. Так что ставки высоки. Должен, как можно быстрее, начать себя проявлять. Пока не понятно только, есть ли у МС право приоритетного выкупа.
«Шальке-04» объявил о трансфере форварда Рабби Матондо из «Манчестер Сити». Контракт рассчитан до 2023 года.
twit text
— Schalke 04 USA (@s04_us) 30 января 2019 г.
«Еще до начала переговоров я знал кое-что о «Шальке»: здесь играли Месут Озил, Иван Ракитич, Лерой Сане. У меня были очень хорошие переговоры с тренером, мои новые одноклубники тоже говорили только хорошее. К тому же Бундеслига – классный чемпионат. Считаю, что я принял правильное решение для своего спортивного будущего, я в предвкушении стать частью клуба и его будущих планов», – сказал Матондо.
- Матондо выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года.
- В текущем сезоне он провел 11 матчей за молодежный состав «Сити», забил шесть голов и отдал четыре голевые передач.