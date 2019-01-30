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    Джорджевич – о «Зените», Дзюбе, Кононове и «Арсенале»

    Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич (права на игрока принадлежат «Зениту») дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил главные темы из разговора.

    Об арендах

    – Это ваша пятая аренда. Нет аллергии на это слово?

    – Да, есть. Конечно, больше не хочется идти этой дорогой. Понятно, что раньше, когда уезжал в аренду, был не готов играть в «Зените» из-за конкуренции с большими футболистами. Но точно уверен, что мог бы спокойно играть в Санкт-Петербурге – как сейчас, так и в прошлом году.

    Не в первый раз я много забивал на сборах, минувшим летом, наверное, больше всех в команде. Но снова не получил шанс, у «Зенита» были другие планы. А мне надоело кататься туда-сюда. Посмотрим, что будет будущим летом, но, полагаю, всем все понятно.

    – Летом среди ваших вариантов назывались «Уфа», «Оренбург» и «Ростов», а также ЦСКА и английские клубы. Речь шла о полноценном трансфере. Почему в итоге решили вернуться в «Арсенал»?

    – Есть две причины. Олег Кононов летом мне очень часто звонил. И в «Арсенале» все знакомо, не нужно было готовиться к чему-то новому и тратить время на адаптацию.

    Да, были варианты с несколькими командами в России. Но два главных фактора – Кононов и клуб.

    О «Зените»

    – Вы мечтали играть в Санкт-Петербурге. Что теперь?

    – Вера была большой, но мне понятно, что в футбол не играют 50 лет и для каждого футболиста это достаточно короткая история. И у меня, наверное, больше ждать уже не получится – как и «Зенит» не будет ждать меня. Могу только сказать, что когда думаю о «Зените», сразу сильно расстраиваюсь. Очень хотел с первого дня показать болельщикам и городу, что я могу играть, что достаточно хорош и способен помочь клубу достичь целей. Иногда получалось, но в большей степени – нет.

    – Сергей Семак что-то говорил вам перед отъездом, вы остаетесь на связи с Санкт-Петербургом?

    – Это еще одна причина, по которой думаю, что летом уйду – со мной никто не связывается. Сергей Семак – отличный человек, он здорово мне помог, когда я только перешел в «Зенит». Надеюсь, у него все получится в тренерской карьере. Но, наверное, не вместе со мной. Пока так.

    О Дзюбе

    – В осенней части прошлого сезона вы играли и забивали постоянно, пока зимой не пришел Дзюба. Вам Божович объяснял ситуацию, не осталось обиды на тренера?

    – Я забил к зимнему перерыву семь голов и рассчитывал продолжать во втором круге. Не могу сказать, что осталась именно обида. Но точно знаю, что не заслуживал этого, а был достоин постоянно выходить на поле.

    Понимаю, если бы я или команда выглядели плохо, находились на низком месте – да, это футбол. Но по тому, что показал в первой части чемпионата, считаю, должен был остаться первым нападающим. Не получилось. Тренер – и я так же говорил и про Семака – выбрал свои цели. Божович хотел Дзюбу, Артем пришел и играл, а я сидел в запасе. Но что делать, нужно на всем в жизни учиться.

    – 2018-й – год Дзюбы. Он может играть еще круче?

    – В «Арсенале» он выглядел отлично. Он приехал, поняв, что это важные полгода для того, чтобы осуществить свою мечту. И на чемпионате мира Артем выглядел отлично. И в этом смысле я очень за него счастлив, потому что Дзюба очень хороший парень. Сможет ли он повторить? Надеюсь, он обойдется без травм и будет в порядке, и тогда все возможно. А вот если травмы будут мешать, придется тяжело.

    О Кононове

    – Кононов – тренер своеобразный. Иногда кажется, что он вообще не то что не кричит, но даже не повышает голос на футболистов. Как на самом деле?

    – Да, он таким и кажется. Тем, кто его не знает, он спокойно и тихим голосом все объясняет. Но если что-то не нравится и он увидит что-то плохое, то достаточно жестко все объясняет. У нас были такие моменты.

    – Когда Кононов кричал в «Арсенале»?

    Несколько раз на тренировках. И после игры с «Уралом». Думаю, никогда в жизни из-за футбола я не чувствовал себя так плохо, как после того матча. Не мог понять, как вообще мы проиграли. Наверное, у него было то же самое чувство.

    – Правда ли, что каждому футболисту Кононов рассылал индивидуальный разбор его игры? Он выходил объемным, вы его могли прочитать полностью?

    – Да, очень объемный. Он анализирует в футболе вообще все. И что еще важно для каждого игрока, он разговаривает и хочет услышать, какие у кого проблемы и мысли. В жизни пока не встречал тренера, который мне бы больше подходил. Когда осенью была неудачная серия и мы не могли забить, он нашел нужные слова и для команды, и для меня. Уверенность в себе – это то, что надо. И поэтому Олег Кононов – супер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2019 22:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 14:39

      Игрок неплохой ,но в Зенит пробиться будет трудно.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 00:05

      Держать Заболотного на поле, а Джорджича в аренде - верх глупости.

      5
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      Рейтинг: +1969

      Niko > prezent2017 31 января 2019, 06:24

      Согласен, только один аргумент-паспорт!!!

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 30 января 2019, 23:25

      Я лично жду, что ему наконец дадут провести полноценный сезон в Зените. Он это заслужил. Точно не слабее Заболотного и Дриуси!

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Paladius 30 января 2019, 23:47

      Не дадут..ему надо искать свою команду..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 22:57

      Луке не пробиться в состав "Зенита". Летом ему надо уже уходить в другой клуб на полноценный контракт.

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