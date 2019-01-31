Карпин: «Еременко – один из самых квалифицированных игроков в «Ростове», а может и вообще в лиге»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высоко оценил игру полузащитника Романа Еременко. Финский футболист перешел в донской клуб этой зимой в статусе свободного агента.

– Давайте подробнее поговорим о новичках команды? Еременко – бог?

– Что Еременко?

– Бог? Футбола.

– Еременко – один из самых квалифицированных игроков в «Ростове», а может и вообще в лиге. Мы очень надеемся и даже больше – я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то возможно и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.

– В «Ростове» сейчас нет перебора игроков по позициям?

– Возможно, что есть. Но трансферное окно открыто еще.