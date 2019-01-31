Карпин: «Еременко – один из самых квалифицированных игроков в «Ростове», а может и вообще в лиге»

А много ли он отыграл? В Ростове он будет выходить в основе ,вот тогда и увидим на что он способен.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высоко оценил игру полузащитника Романа Еременко. Финский футболист перешел в донской клуб этой зимой в статусе свободного агента.
– Давайте подробнее поговорим о новичках команды? Еременко – бог?
– Что Еременко?
– Бог? Футбола.
– Еременко – один из самых квалифицированных игроков в «Ростове», а может и вообще в лиге. Мы очень надеемся и даже больше – я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то возможно и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.
– В «Ростове» сейчас нет перебора игроков по позициям?
– Возможно, что есть. Но трансферное окно открыто еще.
- До перехода в «Ростов» Еременко выступал за «Спартак». Красно-белые отказались продлевать контракт с игроком.
- В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.
- Ранее сообщалось, что Еременко принял решение перейти в «Ростов» после звонка Карпина.