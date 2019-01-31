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    Карпин: «Еременко – один из самых квалифицированных игроков в «Ростове», а может и вообще в лиге»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высоко оценил игру полузащитника Романа Еременко. Финский футболист перешел в донской клуб этой зимой в статусе свободного агента.

    – Давайте подробнее поговорим о новичках команды? Еременко – бог?

    – Что Еременко?

    – Бог? Футбола.

    – Еременко – один из самых квалифицированных игроков в «Ростове», а может и вообще в лиге. Мы очень надеемся и даже больше – я уверен, что все будет хорошо. И он будет давать нам то, что нужно. Новый игрок, и у него не так много времени, чтобы влиться в команду, поэтому сложности какие-то возможно и будут. Хотя мы уверены, что все будет хорошо. То же можно сказать и про других новичков.

    – В «Ростове» сейчас нет перебора игроков по позициям?

    – Возможно, что есть. Но трансферное окно открыто еще.

    • До перехода в «Ростов» Еременко выступал за «Спартак». Красно-белые отказались продлевать контракт с игроком.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.
    • Ранее сообщалось, что Еременко принял решение перейти в «Ростов» после звонка Карпина.

    Источник: «Матч ТВ»

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    31.01.2019 06:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 15:29

      А много ли он отыграл? В Ростове он будет выходить в основе ,вот тогда и увидим на что он способен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 09:27

      Прошлое не играет.Настоящее сомнительно.Будущее-в тумане.Ясно,что в "Ростове" все-супер и топ...Начиная с главнюка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 31 января 2019, 08:10

      Ну мы этой весной в чемпионате еще посмотрим на результаты. Но по действиям после дисквалификации видно, что он большой профессионал. За 2 года не стухнуть и вернуться практически на тот же уровень - это сильно. Жаль только, что в Спартак убежал за деньгами. Так бы уважение было со всех сторон.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 31 января 2019, 08:55

      В любом случае хорошо ,что такой мастер остался в РПЛ.А форму наберёт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 31 января 2019, 07:47

      Старый, 2 года не игравший нарик Ерёма - самый квалифицированный игрок РПЛ? Любит же Карпуха пурги нагнать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 06:34

      Квалифицированный да и игрой он показал еще в Рубине и в ЦСКА, но сейчас край как не стабилен, т.е. полено

      4
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