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    Amazon выпустит документальный фильм о Рамосе

    Amazon Prime Video снимает документальный фильм о защитнике «Реала» Серхио Рамосе. Об этом игрок рассказал в своем твиттере.

    «Всем привет. Сегодня особенный день для меня. Хочу сообщить, что я работаю над документальным фильмом от Amazon Prime Video. В нем я расскажу вам больше о себе. Не только о том, что происходит на поле, но и о том, что происходит за его пределами», – сказал Рамос в ролике, опубликованном в его твиттере.

    В прошлом году Amazon снял документальный сериал о «Манчестер Сити». Съемки проходили во время тренировок и матчей, в раздевалке команды и офисе главного тренера.

    Трейлер сериала про «Ман Сити». Это шедевр

    Источник: Официальный твиттер Рамоса

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    30.01.2019 21:05
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