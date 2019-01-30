Amazon выпустит документальный фильм о Рамосе

Amazon Prime Video снимает документальный фильм о защитнике «Реала» Серхио Рамосе. Об этом игрок рассказал в своем твиттере.

«Всем привет. Сегодня особенный день для меня. Хочу сообщить, что я работаю над документальным фильмом от Amazon Prime Video. В нем я расскажу вам больше о себе. Не только о том, что происходит на поле, но и о том, что происходит за его пределами», – сказал Рамос в ролике, опубликованном в его твиттере.

В прошлом году Amazon снял документальный сериал о «Манчестер Сити». Съемки проходили во время тренировок и матчей, в раздевалке команды и офисе главного тренера.

Трейлер сериала про «Ман Сити». Это шедевр