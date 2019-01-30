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    Клопп – об обвинениях Салаха в симуляции: «Для фиксации фола не обязательно нужно, чтобы лилась кровь»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об обвинениях форварда Мохамеда Салаха в симуляции в матче 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:3).

    «Позади вас защитники, вы чувствуете что-то, надо ли вам падать? Вероятно, нет. Мне не нужно говорить с игроками о таких очевидных вещах. Он знает это. Не падайте в таких ситуациях.

    Но есть и другие эпизоды, более очевидные. О них никто не говорит, потому что это не «Сити», не «МЮ», не «Ливерпуль», не «Арсенал» и не «Челси». Все остальные могут время от времени симулировать, потому что никто об этом не будет говорить. Это нормально.

    Пенальти на Салахе были, но люди говорят, что он подал еще до столкновения. Это не так. Для фиксации фола в футболе не обязательно нужно, чтобы лилась кровь», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ.
    • Сегодня команда Клоппа сыграет в матче 24-го тура с «Лестером».
    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: The Guardian

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    30.01.2019 20:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 30 января 2019, 22:10

      Ну два пенальти в АПЛ он 100% нарисовал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 30 января 2019, 20:54

      а извиниться не пробовал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 30 января 2019, 20:52

      отмазка не прокатила

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