Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об обвинениях форварда Мохамеда Салаха в симуляции в матче 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:3).

«Позади вас защитники, вы чувствуете что-то, надо ли вам падать? Вероятно, нет. Мне не нужно говорить с игроками о таких очевидных вещах. Он знает это. Не падайте в таких ситуациях.

Но есть и другие эпизоды, более очевидные. О них никто не говорит, потому что это не «Сити», не «МЮ», не «Ливерпуль», не «Арсенал» и не «Челси». Все остальные могут время от времени симулировать, потому что никто об этом не будет говорить. Это нормально.

Пенальти на Салахе были, но люди говорят, что он подал еще до столкновения. Это не так. Для фиксации фола в футболе не обязательно нужно, чтобы лилась кровь», – сказал Клопп.