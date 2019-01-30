Тодибо может перейти в «Барселону» в январе. Ранее каталонцы объявили о летнем трансфере защитника

Тулуза в обиженку играет. На каком основании игрок отстранён, из-за того, что у руководства подгорает от трансфера или они таким способом решили деньжат выбить из Барсы, ибо летом он уйдёт бесплатно? Так по спортивному прямо, в духе фейр-плей)
Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо может оказаться в «Барселоне» в зимнее трансферное окно.
В начале января каталонцы объявили, что 19-летний футболист присоединится к ним летом по истечении срока контракта с «Тулузой». Теперь же сине-гранатовые надеются, что смогут заполучить француза уже сейчас, заплатив небольшую сумму.
Все дело в том, что «Тулуза» отстранила защитника от тренировок и матчей. Он поддерживает форму с командой U19.
«Барселона» не хочет, чтобы Тодибо лишался игровой практики и тормозил свой прогресс, поэтому готова заплатить за футболиста. Сам игрок также выражает желание покинуть «Тулузу» в январе.