Тодибо может перейти в «Барселону» в январе. Ранее каталонцы объявили о летнем трансфере защитника

Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо может оказаться в «Барселоне» в зимнее трансферное окно.

В начале января каталонцы объявили, что 19-летний футболист присоединится к ним летом по истечении срока контракта с «Тулузой». Теперь же сине-гранатовые надеются, что смогут заполучить француза уже сейчас, заплатив небольшую сумму.

Все дело в том, что «Тулуза» отстранила защитника от тренировок и матчей. Он поддерживает форму с командой U19.

«Барселона» не хочет, чтобы Тодибо лишался игровой практики и тормозил свой прогресс, поэтому готова заплатить за футболиста. Сам игрок также выражает желание покинуть «Тулузу» в январе.