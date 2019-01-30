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    Тодибо может перейти в «Барселону» в январе. Ранее каталонцы объявили о летнем трансфере защитника

    Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо может оказаться в «Барселоне» в зимнее трансферное окно.

    В начале января каталонцы объявили, что 19-летний футболист присоединится к ним летом по истечении срока контракта с «Тулузой». Теперь же сине-гранатовые надеются, что смогут заполучить француза уже сейчас, заплатив небольшую сумму.

    Все дело в том, что «Тулуза» отстранила защитника от тренировок и матчей. Он поддерживает форму с командой U19.

    «Барселона» не хочет, чтобы Тодибо лишался игровой практики и тормозил свой прогресс, поэтому готова заплатить за футболиста. Сам игрок также выражает желание покинуть «Тулузу» в январе.

    Источник: Mundo Deportivo

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    30.01.2019 18:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 06:40

      Тулуза в обиженку играет. На каком основании игрок отстранён, из-за того, что у руководства подгорает от трансфера или они таким способом решили деньжат выбить из Барсы, ибо летом он уйдёт бесплатно? Так по спортивному прямо, в духе фейр-плей)

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 30 января 2019, 22:24

      Ну хотя бы в дубле Барсы пока поиграет,поймет философию Барселоны

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1

      atreyuf 30 января 2019, 20:15

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      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 19:49

      Резонно. Для "Барсы" это не деньги, а "Тулузе" не помешают. Зато парнишка уже сможет несколько игр сыграть за новый клуб, почувствовать атмосферу нового чемпионата и к следующему сезону уже адаптироваться и заиграть на новом уровне.

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