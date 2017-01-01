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    «Барселона» объявила о подписании Тодибо

    «Барселона» объявила он подписании контракта с центральным защитником «Тулузы» Жан-Клером Тодибо.

    19-летний футболист присоединится к каталонцам 1 июля после истечения его контракта с французским клубом.

    • Тодибо – воспитанник «Тулузы». Дебютировал за основную команду 19 августа 2018 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 10 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
    • Француз также может сыграть на позиции центрального полузащитника.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +43496

      Рубик Докоян 26 минут назад

      Данные у парня для ЦЗ отменные, надеюсь он в " Барсе" надёжно и на долго. Ему бы в пару на будущую долгую оборону де Лигта, а в середину поля Фрэнки де Йонга и "Барса" в порядке...

      0
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      Рейтинг: +2877

      Skull_Boy 47 минут назад

      Были такие молодые и талантливые только бразильяны - Марлон и Дуглас, побегали по арендам и все, а теперь хрен знает где они

      0
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      Рейтинг: +25

      professor13 1 час назад

      Перспективный парень,тем более бесплатно,еще бы Де Лигта подписать и считай защита на долгие годы вперед...

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      Рейтинг: +1438

      dinar7777dinar 1 час назад

      кто это такой хз!

      0
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      Рейтинг: +350

      JTherry 1 час назад

      наши клубы этого паренька прощелкали, как обычно...

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