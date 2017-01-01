«Барселона» объявила о подписании Тодибо

Данные у парня для ЦЗ отменные, надеюсь он в " Барсе" надёжно и на долго. Ему бы в пару на будущую долгую оборону де Лигта, а в середину поля Фрэнки де Йонга и "Барса" в порядке...
«Барселона» объявила он подписании контракта с центральным защитником «Тулузы» Жан-Клером Тодибо.
19-летний футболист присоединится к каталонцам 1 июля после истечения его контракта с французским клубом.
- Тодибо – воспитанник «Тулузы». Дебютировал за основную команду 19 августа 2018 года.
- В текущем сезоне игрок провел 10 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
- Француз также может сыграть на позиции центрального полузащитника.