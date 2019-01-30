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    Ракицкий: «Я буду пахать на поле. Скоро докажу тренерам «Зенита», что готов играть»

    Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что готов играть в любой схеме обороны петербуржцев. Украинец подчеркнул, что будет пахать на поле.

    «Насколько я готов к конкуренции? Буду пахать на футбольном поле, делать то, что от меня просят. Думаю, в скором времени докажу тренерскому штабу, что готов играть. А состав определяет главный тренер.

    Насколько мне знакома схема с тремя центральными защитниками, по которой, вероятнее всего, буду играть в «Зените»? Это вопрос к Сергею Богдановичу, какая тактика будет и где я буду играть», – сказал Ракицкий.

    «Насколько велика такая вероятность – это вопрос очень спорный. Что касается игры, то Ярослав может выступать и в схеме с четырьмя защитниками и с тремя центральными, никаких проблем не возникнет.

    У него есть прекрасное понимание игры, это очень важно. Хорошее начало атаки. Мы знаем все его плюсы и постараемся максимально их использовать. А как играть – будем исходить из состояния наших футболистов», – добавил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале этой недели за 10 миллионов евро [по данным Transfermarkt].
    • Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до июля 2022 года.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за «Шахтер» 16 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2019 16:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 31 января 2019, 09:57

      За такое бабло попаши будь добр..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 30 января 2019, 19:57

      распиаренный "быдло-пахерь", по жизни беспринципный человечешка-шакалёнок, с гнильцой да за понюшку табака и мать родную с потрохами продаст...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 30 января 2019, 19:42

      Ракицкий всегда очень нравился. Сделал правильный выбор!

      3
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