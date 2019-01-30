Ракицкий: «Я буду пахать на поле. Скоро докажу тренерам «Зенита», что готов играть»

За такое бабло попаши будь добр..
Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что готов играть в любой схеме обороны петербуржцев. Украинец подчеркнул, что будет пахать на поле.
«Насколько я готов к конкуренции? Буду пахать на футбольном поле, делать то, что от меня просят. Думаю, в скором времени докажу тренерскому штабу, что готов играть. А состав определяет главный тренер.
Насколько мне знакома схема с тремя центральными защитниками, по которой, вероятнее всего, буду играть в «Зените»? Это вопрос к Сергею Богдановичу, какая тактика будет и где я буду играть», – сказал Ракицкий.
«Насколько велика такая вероятность – это вопрос очень спорный. Что касается игры, то Ярослав может выступать и в схеме с четырьмя защитниками и с тремя центральными, никаких проблем не возникнет.
У него есть прекрасное понимание игры, это очень важно. Хорошее начало атаки. Мы знаем все его плюсы и постараемся максимально их использовать. А как играть – будем исходить из состояния наших футболистов», – добавил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
- Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале этой недели за 10 миллионов евро [по данным Transfermarkt].
- Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до июля 2022 года.
- В этом сезоне Ракицкий провел за «Шахтер» 16 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.