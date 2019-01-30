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    Семак – об уходе Паредеса: «Насильно держать никого не будем. Этот трансфер устроил всех»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что переход полузащитника Леандро Паредеса из петербургского клуба в «ПСЖ» устроил все стороны. Специалист пожелал аргентинцу удачи во Франции.

    Ранее сообщалось, что парижане заплатили за 24-летнего футболиста более 45 миллионов евро.

    «Насильно держать мы никого не будем. Леандро перешел в более сильный чемпионат. Это был трансфер, который всех устроил.

    Конечно, главному тренеру в этой ситуации сложно. Но я рад за Паредеса и желаю ему удачи. Он очень качественный игрок», – сказал Семак.

    • Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.
    • Паредес провел за «Зенит» 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: Sport24

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    30.01.2019 16:25
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 19:13

      Правильно сказал.Тем более трансфер выгодный.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 30 января 2019, 17:28

      ПСЖ ПОЧЕМУ не купил ХАЛКА ?????
      НАХ НАХ им паредес !?!?!?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 30 января 2019, 17:11

      Зенит этой сделкой поправил свой fairplay да и к тому же деньги хорошие и всегда пригодятся. Сказать что этот игрок всю душу отдавал за команду не совсем правда. Вообще в Зените пришло поколении временьщиков. Ушёл костяк вокруг формиловалась команда. Тяжело Богданычу будет строить всё с нуля.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 16:49

      Каждый кузнец своего счастья. Игрок ликвидный, на него был спрос, он сам вынашивал намерения играть в другом чемпионате и клубе. Тот случай когда интересы игрока и двух клубов совпали. Зениту нужны были такие деньги, и он их получил, а ПСЖ такой игрок. У них сейчас проблемы с центральными полузащитниками.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 16:47

      Это был трансфер, который всех устроил. --Хорошо сказал!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 30 января 2019, 16:35

      Жаль, смотрел на стадионе за его игрой. Качественно видит поле и отдаёт прекрасные передачи. Жаль что не захотел и дальше за нас играть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +93

      stachel 30 января 2019, 16:29

      Реально самый талантливый за последние годы, но увы лентяй! Типа Аршавина.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > stachel 30 января 2019, 16:35

      Аршавин на поле был полезнее в его годы)

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 16:46

      Речь о том ,что Аршавин не реализовал свой потенциал,из за лени.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 30 января 2019, 17:14

      Тоже спорно я бы сказал. До перехода в Арсенал у него все очень хорошо шло, а в Арсенале насколько я помню, многие на тот момент считали что причиной того что он не закрепился было то что его использовал Венгер не той позиции. И даже при этом статистика у него в Арсенале была весьма и весьма неплохой на момент его ухода оттуда.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 17:21

      В Арсенале он не задержался,по тому что не привык пахать.Покер Ливерпулю говорит что играл он в нужной позиции.

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      Gek Dement > александр п 30 января 2019, 17:28

      Покер Ливерпулю, говорит только о том что он забил 4 гола Ливерпулю. У нас и защитники иногда дубли забивают, а нападающие нет и что это должно нам говорить, что надо нападающих на место защитников ставить?
      Аршавин уже сложившимся игроком в Арсенал шел и дергать его с привычной позиции было неправильно, об этом тогда очень много и пресса писала и эксперты и сами болельщики.
      Но мы с тобой уже несколько споров имели, я знаю что читаешь прессу и статьи ты весьма поверхностно, поэтому просто поверь мне на слово пожалуйста=)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 18:00

      Ты прав ,я о футболе сужу не по прессе .50 играю и столько же лет болею. Из Арсенала Аршавин вылетел потому что не дорабатывал.А Венгер конечно по твоему ничего не понимает в футболе.

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      Gek Dement > александр п 30 января 2019, 18:08

      Играть и даже болеть это не значит смотреть матчи Арсенала с Аршавиным, читать прессу и экспертов об этих матчей и разбираться в этом вопросе. Ты можешь болеть 100 лет за какой-то клуб в РПЛ и при этом судить о чемпионате Англии только смотря на сводки еврокубков в которых участвуют несколько английских клубов. Много с тобой пересекаюсь тут и пока что ты показываешь только то что твои знания многих подробностей футбольной мировой жизни хромают на обе ноги, а так же то что любишь заявлять вещи которые выдумываешь сам, на чем я тебя неоднократно ловил.
      Я же тут пишу о вещах о которых много читал статей и рассказов очевидцев, изучал статистику и кое что видел своими глазами просматривая матчи, карьеры бывших игроков Зенита отслеживаю стабильно.
      А Венгер конечно понимает в футболе, но это далеко не значит что все его решения в карьере исключительно верные, иначе думаю было бы у Арсенала трофеев сейчас немного больше чем есть.

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      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 18:16

      Напомни на чём ты меня ловил, по одному движению я могу определить талант футболиста,есть ещё проблема стабильности и физической готовности.Но для тебя это недоступные материи судя по всему.

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      Gek Dement > александр п 30 января 2019, 18:28

      Я сомневаюсь что можешь, иначе сидел бы уже на престижной работе в клубе в селекционном отделе, а не на этом форуме.
      Вот хотя бы возьми свое же заявление "А Венгер конечно по твоему ничего не понимает в футболе." Т.е. Венгер по твоему ничего не понимает в футболе что взял футболиста который ленив и не тянет физику АПЛ?)
      Не веришь мне, берешь и вбиваешь в яндекс например вот это мне первое что попалось на глаза "«Восхитительный игрок, которого загубил Венгер». Британцы – о закончившем карьеру Аршавине"
      В статье собраны мнения фанатов Арсенала о Аршавине, все в один голос говорят что проблема была в позиции на поле. Если не поленишься и еще поищешь найдешь и экспертов об этом же. До чего ты все таки упрям когда вбиваешь себе что то в голову.)))

      Ты уже не помнишь о чем мы с тобой общались пару дней назад что ли?) Не, напоминать на чем ловил не буду, долго, в историю комментариев сползай там все зафиксировано.

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      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 18:41

      Не обо мне речь,если бы в России рулили бы самые достойные,то не рухнул бы СССР,и не была бы в полной жопе Россия.А кого ещё загубил Венгер?Что там в яндексе пишут? А сам ты что нибудь соображаешь в футболе?

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      Gek Dement > александр п 30 января 2019, 19:09

      Я с тебя смеюсь и падаю каждый раз, тебя припираешь аргументацией к стенке и ты просто начинаешь всех говном не по теме поливать =))))))))
      При чем тут падение СССР, при чем тут Россия, ты совсем дурачок?) Мы говорили об Аршавине, ау)
      Я не в курсе кого еще загубил Венгер и не понимаю как эта информация поможет нам разобраться с конкретно Аршавиным, но если ты очень хочешь об этом узнать могу почитать на эту тему и тоже тебя просветить =)
      Что ты подразумеваешь под фразой "соображаешь в футболе"?
      Я весьма хорошо разбираюсь в футбольной статистике, в футбольной истории, в истории клубов, в биографиях игроков, в тематических статьях признанных футбольных экспертов. Этого достаточно чтобы заниматься футбольной аналитикой. И главный мой плюс я в отличии от тебя опираюсь на реальные цифры и факты, на тематические статьи, а не на внутренние ощущения и собственные вкусы и эмоции.
      И совсем для непонимающих, пишут не в яндексе, яндекс поисковая система в интернете. А пишут реальные люди футбольные эксперты и тренеры, причастные к футболу люди, а яндекс лишь помогает выборочно искать искать информацию по заданным темам. Если хочешь научится разбираться в футболе, неплохо бы научится им пользоваться.).
      А ты вот и сам мало что в этом понимаешь и у других не хочешь учится.

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      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 19:12

      Зачем столько буков? Ты что то там читаешь ,но ничего не понимаешь,не на один конкретный вопрос ты не в состоянии ответить,ты кто?

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      Gek Dement > александр п 30 января 2019, 19:23

      Ты действительно дурачок!)))
      А ты задавал конкретные вопросы?) "Что там в яндексе пишут?" это вот это вот конкретный вопрос?) "А сам ты что нибудь соображаешь в футболе?" или это?) "А кого ещё загубил Венгер?" ил еще вот этот?) Других вопросов в твоих 5 сообщениях нет)))
      И на все три я тебе конкретно ответил, хотя все три были не по теме поста=))) В принципе еще можешь мне набросать конкретных вопросов "А почему солнце светит, а почему небо синее" и все в таком духе, просветишься можешь немного=)
      Я действительно не знаю зачем столько буков, если ты даже свои вопросы не помнишь, куда тебе осилить прочитать и вникнуть в пост длиннее одного предложения=)
      Извини я закругляюсь, с дурачками которые читать не умеют и не помнят что сами пишут, мне общаться особо не с чем)

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      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 19:27

      Человек не способный понять что такое конкретный вопрос по определению дурак.Я тебя спросил ,в чём ты меня поймал,а в ответ сплошное словоблудие.

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      Gek Dement > александр п 30 января 2019, 19:30

      Я тебе конкретно ответил, разговор между нами был два дня назад залезай в комментарии мои или твои и перечитывай на чем и о чем.
      Или я тебе каждые два дня должен одно и то же повторять? Бесплатно не буду, кнопочка "комментарии" знаешь где? Вот если память плохая воспользуйся ей, я не нанимался напоминателем работать=)

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      александр п > Gek Dement 30 января 2019, 19:32

      Ты забавный субъект,сколько тебе лет? Где работаешь? Футболом интересуешься ,одобряю.Сам такой был 30 лет назад.

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