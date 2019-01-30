Семак – об уходе Паредеса: «Насильно держать никого не будем. Этот трансфер устроил всех»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что переход полузащитника Леандро Паредеса из петербургского клуба в «ПСЖ» устроил все стороны. Специалист пожелал аргентинцу удачи во Франции.

Ранее сообщалось, что парижане заплатили за 24-летнего футболиста более 45 миллионов евро.

«Насильно держать мы никого не будем. Леандро перешел в более сильный чемпионат. Это был трансфер, который всех устроил.

Конечно, главному тренеру в этой ситуации сложно. Но я рад за Паредеса и желаю ему удачи. Он очень качественный игрок», – сказал Семак.