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    «Р-Спорт»: сумма трансфера Паредеса в «ПСЖ» с учетом всех бонусов составит 47,5 миллиона

    Сегодня полузащитник Леандро Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ», подписав контракт на 4,5 года.

    «С учетом всех бонусов «Зенит» получит за переход Паредеса 47,5 миллиона евро», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

    • Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.
    • Паредес провел за «Зенит» 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

    Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.01.2019 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:51

      Такой хороший трансфер мало кто ожидал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 16:30

      Крупно напишите несколько, раз, чтобы один упёртый баклан, ещё раз убедился, что он БМП в футболе, а не кое-что понимает в нём...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 29 января 2019, 15:34

      Удачно они его слили, и денег получили....

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 января 2019, 13:33

      Хорошо бакланы развели бакланов))

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