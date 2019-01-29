«Р-Спорт»: сумма трансфера Паредеса в «ПСЖ» с учетом всех бонусов составит 47,5 миллиона

Сегодня полузащитник Леандро Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ», подписав контракт на 4,5 года.

«С учетом всех бонусов «Зенит» получит за переход Паредеса 47,5 миллиона евро», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.

Паредес провел за «Зенит» 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»