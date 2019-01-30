Президент «Анжи»: «Команда будет играть на «Анжи-Арене». Владелец стадиона нас в этом заверил»

Президент «Анжи» Осман Кадиев отрицает, что команде придется уйти с «Анжи-Арены» во второй части сезона и проводить матчи в других городах.

Ранее СМИ сообщили, что на стадионе в Махачкале из-за долгов клуба снимают газон и собираются построить там концертную площадку. Позже «Анжи» выступил с опровержением, заявив, что на арене всего лишь проводятся плановые работы.

– Мы будем играть на «Анжи-Арене». Что касается снимков в социальных сетях, то там много чего пишут и публикуют, но не всему нужно верить. Я не могу отвечать за соцсети. Я разговаривал с владельцем «Анжи-Арены» Хизри Магомедовичем [Абакаровым], он заверил, что мы будем играть на этом стадионе. Он пошел нам на встречу, потому что является добропорядочным человеком и большим патриотом своей республики. К тому же он любит спорт.

– То есть это плановая замена газона?

– Под газоном проходят коммуникации, идет их частичная реконструкция. Замены газона нет.

– Есть ли какие-то новости по поводу привлечения спонсоров в клуб?

– Пока нет, хотя переговоры ведутся, но заранее о чем-то объявлять я не хочу. Комментировать ход переговоров – неэтично.

– Когда будет конкретика?

– Как только – так сразу. Не сомневайтесь, она будет.

– У вас есть уверенность, что команда доиграет чемпионат до конца?

– Конечно.