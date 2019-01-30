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    Президент «Анжи»: «Команда будет играть на «Анжи-Арене». Владелец стадиона нас в этом заверил»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев отрицает, что команде придется уйти с «Анжи-Арены» во второй части сезона и проводить матчи в других городах.

    Ранее СМИ сообщили, что на стадионе в Махачкале из-за долгов клуба снимают газон и собираются построить там концертную площадку. Позже «Анжи» выступил с опровержением, заявив, что на арене всего лишь проводятся плановые работы.

    – Мы будем играть на «Анжи-Арене». Что касается снимков в социальных сетях, то там много чего пишут и публикуют, но не всему нужно верить. Я не могу отвечать за соцсети. Я разговаривал с владельцем «Анжи-Арены» Хизри Магомедовичем [Абакаровым], он заверил, что мы будем играть на этом стадионе. Он пошел нам на встречу, потому что является добропорядочным человеком и большим патриотом своей республики. К тому же он любит спорт.

    – То есть это плановая замена газона?

    – Под газоном проходят коммуникации, идет их частичная реконструкция. Замены газона нет.

    – Есть ли какие-то новости по поводу привлечения спонсоров в клуб?

    – Пока нет, хотя переговоры ведутся, но заранее о чем-то объявлять я не хочу. Комментировать ход переговоров – неэтично.

    – Когда будет конкретика?

    – Как только – так сразу. Не сомневайтесь, она будет.

    – У вас есть уверенность, что команда доиграет чемпионат до конца?

    – Конечно.

    • После 17-ти туров «Анжи» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • По словам нового генерального директора махачкалинцев Абсалутдина Агарагимова, долги клуба на сегодняшний день составляют примерно 78 миллионов рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2019 16:16
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 января 2019, 20:52

      Доиграете! Вопрос только каким составом-пацанами 17-ти летними за 20000 рублей в месяц!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 30 января 2019, 17:48

      ВЛАДЕЛЕЦ СТАДИОНА !?!?!?!!!
      Я думал владелец это РОССИЯ

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