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    Боярский – о «Зените»: «Мне уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе»

    Актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказал мнение о переходе из петербургского клуба в «ПСЖ» полузащитника Леандро Паредеса, а также подписании украинского защитника Ярослава Ракицкого.

    «Я с Алексеем Миллером не виделся, не разговаривал – и это не мое дело. Но о Паредесе точно жалеть не буду. Мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе. Лучше проигрывать своими силами, чем побеждать чужеземными. А если еще и легионеры результат не дают, зачем они нужны?»

    Актер также добавил, что не против перехода в «Зенит» украинских футболистов. На днях состав команды пополнил теперь уже бывший защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий.

    «Игроков с Украины и из других стран бывшего СССР я легионерами не считаю. Они не чужаки. Наши ребята», – заявил Боярский.

    • Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • Продажа оценивается в 40 миллионов евро.
    • Покупка Ярослава Ракицкого − в 10.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.01.2019 08:05
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 30 января 2019, 22:42

      Мишель лучше сынка воспитывай и молча болей , что-то ты не возмущался, когда бомжи кубок УЕФА брали сосместно с иностранцами, а твое отношение к россиянам видно по твоему сыну, яблоко от яблони. ...

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 30 января 2019, 19:06

      Боярский иди и научи своего сынка , имя которого НАВСЕГДА вписано как автора ,сторонника , пропагандиста повышение пенсионного возраста и это тогда , когда в Китае Италии УМЕНЬШИЛИ !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 30 января 2019, 15:12

      Дааа, М. Боярскому, как болельщику - пора вешать шляпу на гвоздь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 30 января 2019, 13:41

      ну уж боярского точно никто спрашивать никогда не будет о трансферной политике

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 30 января 2019, 13:14

      Боярский иди , болей за ТОСНО !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 13:08

      В чем то Боярский прав.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      balam 30 января 2019, 12:42

      тысяча чертей!прав на 100%

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 12:35

      Старой закваски Миша человек! Наш человек!
      Советское воспитание калёным железом не выжжешь!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 30 января 2019, 12:31

      Этих он чужаками считает, других не считает. По мне все от Адама и Евы, все родня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 30 января 2019, 12:30

      "А если еще и легионеры результат не дают, зачем они нужны?»"

      А капусту шинковать для руководства ?

      1
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