Боярский – о «Зените»: «Мне уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе»

Актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказал мнение о переходе из петербургского клуба в «ПСЖ» полузащитника Леандро Паредеса, а также подписании украинского защитника Ярослава Ракицкого.

«Я с Алексеем Миллером не виделся, не разговаривал – и это не мое дело. Но о Паредесе точно жалеть не буду. Мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе. Лучше проигрывать своими силами, чем побеждать чужеземными. А если еще и легионеры результат не дают, зачем они нужны?»

Актер также добавил, что не против перехода в «Зенит» украинских футболистов. На днях состав команды пополнил теперь уже бывший защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий.

«Игроков с Украины и из других стран бывшего СССР я легионерами не считаю. Они не чужаки. Наши ребята», – заявил Боярский.